Belén Rodriguez anticipa la primavera con la camicia a fiori multicolor Belén Rodriguez ha trascorso la domenica fuori casa, approfittando della giornata soleggiata per dare una piccola anticipazione della primavera: ecco il suo nuovo look colorato e floreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Belén Rodriguez sta riprendendo lentamente la sua normale vita quotidiana dopo il viaggio in Argentina fatto all'inizio dell'anno in compagnia della famiglia al completo. Nella sua terra natale ha ritrovato se stessa dopo il periodo difficile vissuto a causa della rottura con Stefano De Martino e ora si sente prontissima per lanciarsi in nuove avventure. Sebbene non sia ancora tornata a lavorare a pieno ritmo, ha ricominciato a praticare danza classica e la cosa la rende super felice, tanto da aver improvvisato un balletto casalingo in compagnia della piccola Luna Marì. Come ha trascorso la domenica? Si è rilassata andando a pranzo fuori e ne ha approfittato per sfoggiare un look che sa di primavera.

Belén Rodriguez illumina l'inverno con il look colorato

Dopo essersi presa cura di se stessa tra allenamenti di pilates e visite al parrucchiere (è infatti tornata ai capelli castano scuro), Belén Rodriguez ha approfittato del weekend per darsi al totale relax. Dopo aver trascorso il sabato con genitori e figli al Ferdy Wild, l'agriturismo in provincia di Bergamo amatissimo dalle star, ha dedicato la domenica a un pranzo fuori casa. Non si sa se fosse con il fidanzato Elio Lorenzoni o con qualche amico, la cosa certa è che ha approfittato della giornata soleggiata per dare ai fan un piccolo assaggio di primavera. Sebbene manchino ancora due mesi all'inizio della bella stagione, la conduttrice ha lasciato esplodere i colori, lanciando un'idea di stile che di sicuro diventerà super imitata.

Belén con la camicia a fiori

Il completo casual e glamour di Belén

Per la domenica fuori casa Belén ha mixato alla perfezione casual e glamour. Niente pantaloni classici o minidress bon-ton, ha preferito la comodità di un paio di jeans skinny che le hanno fasciato le forme. Li ha abbinati a un paio di maxi cuissardes di pelle marroni col tacco e a una camicetta a fiori, un modello in delicata seta multicolor sui toni del giallo, arancio, verde e bianco. Non sono mancati gli accessori in pelle coordinati, dalla cintura alla borsetta, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci. In quante prenderanno ispirazione da lei per illuminare le fredde giornate invernali?

Il look dal sapore primaverile di Belén Rodriguez