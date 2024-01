Belén Rodriguez, la tuta-pigiama decorata con frutta e dolci: “Non prenderti mai troppo sul serio” Belén Rodriguez si è data al pilates e lo ha fatto con una tuta-pigiama che di sicuro diventerà il must della primavera. Decorata con frutta e dolci all-over, le ha dato l’occasione di lanciare un importante messaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità dopo il periodo difficile che ha affrontato a causa della drastica rottura con Stefano De Martino. Oltre a essere super felice accanto al nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, nelle scorse settimane è anche tornata nella sua terra natale, l'Argentina, ricordando con la famiglia al completo tutti i momenti più belli dell'infanzia e dell'adolescenza. Ora che è rientrata a Milano sta lentamente riprendendo la sua "normale" routine quotidiana, passando gran parte del tempo libero con i figli Santiago e Luna Marì. Sebbene non abbia ancora ricominciato a lavorare, si sta prendendo cura di se stessa: dopo l'originale trattamento per i capelli, nelle ultime ore si è data al pilates e lo ha fatto con una tuta super originale.

Il look da pilates di Belén Rodriguez

Cosa fa Belén per tenersi in forma? Pratica regolarmente il pilates in una delle palestre più gettonate di Milano, lo studio N Pilates Moscova (frequentato anche dalle sorelle Chiara e Valentina Ferragni). Questa mattina si è data a un nuovo workout con gli attrezzi e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. L'outfit non è ancora sul mercato, fa parte della collezione primaverile di Hinnominate, la linea di abbigliamento che ha firmato insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias, e di sicuro diventerà il must della prossima stagione. Il motivo? È una tuta-pigiama a fondo bianco ma decorata con frutta e dolci, dalle arance al tiramisù, fino ad arrivare al caffè (con tanto di didascalia "descrittiva").

La tuta Hinnominate

Belén e il messaggio lanciato con la tuta-pigiama

La conduttrice si è immortalata in una posa plastica con la gamba alzata all'indietro e, vista l'enorme flessibilità, ha chiesto ai fan se sia il caso di riprendere la sua tanto amata danza classica. Niente scarpe, ha indossato solo i calzini, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e fluenti. L'attenzione dei followers, però, era tutta puntata sulla tuta (che sembra essere un vero e proprio pigiama), diventata già l'oggetto del desiderio di molti di loro. Belén non l'ha indossata a caso: oltre ad aver sponsorizzato il suo brand, ha anche lanciato un importante messaggio. Accanto a un primo piano sulla felpa variopinta ha scritto: "Non prenderti mai troppo sul serio", a prova del fatto che, nonostante il successo, continua a rimanere sempre con i piedi per terra.