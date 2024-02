Il weekend scatenato di Belén Rodriguez: balla con gli amici in mini abito a pois e cuissardes Belén Rodriguez si è data ai festeggiamenti e alle danze scatenate durante il weekend. Ha partecipato al party di un’amica insieme a Bruno Cerella e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione della primavera con un adorabile look a pois. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Belén Rodriguez è tornata a conquistare le prime pagine delle riviste di gossip: da tempo si parla della fine della sua relazione con Elio Lorenzoni e a dimostrare che non si tratta solo di voci sono stati i numerosi viaggi che ha affrontato "in solitaria", da quello in Scozia per ritrovare se stessa a quello a Dubai per eventi professionali. Ora, stando alle indiscrezioni, pare essere sempre più vicina a Bruno Cerella, giocatore di basket di cui si parlò già qualche anno fa sempre per un presunto flirt con la conduttrice. La cosa certa è che i due hanno trascorso parte del weekend che si è appena concluso insieme, lasciandosi immortalare fianco a fianco in una foto scattata alla festa dell'amica in comune Giorgia D'Autorio.

Belén Rodriguez al party con Bruno Cerella

Se da un lato Belén Rodriguez ha trascorso la domenica in compagnia della piccola Luna Marì tra relax sul divano e cartoni animati, per lei il sabato sera è stato all'insegna del divertimento e delle danze scatenate. In occasione dei 40 anni di Giorgia D'Autorio, ha festeggiato in compagnia di diversi amici in un noto locale milanese, concedendosi dei balli di coppia sulle note di La vida es un carnaval. Naturalmente ha documentato tutto sui social, soffermandosi prima sulla tavola apparecchiata alla perfezione, poi sul look scelto per l'occasione e infine su una foto di gruppo realizzata dopo una gara di torte in faccia.

Belén con Bruno Cerella e gli amici

Il look primaverile di Belén

Cosa ha indossato Belén per il party in amicizia? Ha mixato alla perfezione sensualità e glamour con un minidress firmato Mar De Margaritas, il brand di abbigliamento che ha lanciato da qualche anno a questa parte.

Minidress di Mar De Margaritas

Sarà perché sente già la primavera nell'aria o perché semplicemente aveva voglia di essere sbarazzina, ma la cosa certa è che ha puntato sulla stampa a pois in black&white. Il vestito che ha scelto è il modello Karin: ha la gonna corta, la silhouette fasciante e dei drappeggi sulle maniche corte e a palloncino. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di maxi cuissardes alti fino alla coscia, aggiungendo così un ulteriore tocco femminile all'outfit. In quante prenderanno ispirazione da lei per essere trendy nelle prime giornate primaverili?

Belén Rodriguez in Mar De Margaritas