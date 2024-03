Cos’è e a cosa serve il gyrotonic, l’allenamento amato da Alessia Marcuzzi Come fa Alessia Marcuzzi a essere in splendida forma a 51 anni? Lo ha rivelato sui social, dove si è mostrata alle prese col gyrotonic: ecco cos’è e a cosa serve l’allenamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Alessia Marcuzzi potrà pure aver superato i 50 anni ma continua a essere un’indiscussa icona di bellezza e di stile, tanto che ogni volta che appare in tv riesce a incantare tutti con il suo splendore. Cosa fa per tenersi in forma? Lo ha rivelato di recente sui social, dove si è mostrata alle prese con un allenamento di gyrotonic. Si tratta di una disciplina che, servendosi di alcuni attrezzi specifici, mixa yoga, pilates e arti marziali ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è estremamente faticosa e dinamica. Ecco quali sono tutte le caratteristiche e i benefici del workout amato dalla conduttrice.

Come è nato il gyrotonic

Nato negli anni ’80 negli Stati Uniti da alcuni studi sullo yoga del ballerino ungherese Juliu Horvath, il gyrotonic è un metodo di allenamento che stimola le articolazioni e la muscolatura. Si tratta di un mix tra danza, yoga, nuoto e arti marziali che, grazie all’aiuto del macchinario specifico chiamato Pulley Tower, permette di adattare il workout a ogni tipo di corpo e di esigenza. I movimenti messi in atto sono sempre circolari e tridimensionali, volti alla mobilizzazione della colonna vertebrale e all’alleggerimento delle articolazioni. Insomma, il gyrotonic è una sorta di ginnastica postulare di nuova generazione che potenzia anche i muscoli.

Alessia Marcuzzi si allena col gyrotonic

L'allenamento di Alessia Marcuzzi

Essendo un allenamento adattabile e versatile, il gyrotonic non ha limiti di età, sesso o condizioni di salute. Consigliato a chi ha problemi di scoliosi, rigidità e postura scorretta, aiuta a trovare il benessere psico-fisico, migliorando la mobilità, la tonicità dei muscoli e donando un immediato senso di energia. Ogni lezione dura circa 60 minuti e i risultati riescono a vedersi in poche sedute. Quali esercizi ha praticato Alessia Marcuzzi? Ha prima utilizzato il macchinario come una sorta di vogatore, poi si è messa a testa in giù con le gambe in alto, potenziando così gli addominali e le cosce. In quanti prenderanno ispirazione da lei per avere “corpo sano e mente sana”?

