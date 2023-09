Brigitte Nielsen: “Mia figlia Frida avuta a 55 anni è un miracolo” Brigitte Nielsen, ospite di Mara Venier, ripercorre la sua carriera e racconta la gioia di essere diventata mamma nuovamente, oltre i 50 anni.

A cura di Ilaria Costabile

Brigitte Nielsen è stata ospite della puntata di Domenica In del 24 settembre e nel salotto di Mara Venier si è raccontata ripercorrendo gli anni d'oro della sua carriera, ma parlando anche del suo presente e della gioia di aver avuto dei figli che sono il fulcro della sua vita. L'attrice, che ora vive in Spagna con il marito Mattia Dessì, esprime anche un suo desiderio: "Vorrei tornare in Italia a vivere, è un Paese che amo"

La gioia di diventare madre di Frida

L'ultima maternità è piuttosto recente, infatti l'attrice è diventata mamma cinque anni fa, quando aveva 55 anni. Sebbene il percorso non sia stato affatto facile e, anzi, non sono mancati momenti di intensa difficoltà, Brigitte racconta di essere felice di aver potuto godere nuovamente della gioia di stringere tra le braccia la sua bambina, così fortemente voluta:

H0 60 anni e ho una bambina bellissima, che si chiama Frida. È stato un regalo, un percorso lungo e costoso, difficile. Ma ho voluto provare. Frida è il mio miracolo. L’ho avuta a 55 anni, è nata cinque giorni prima del mio compleanno.

Il rapporto con gli altri figli

Frida, però, è la quinta figlia, prima di lei l'attrice ha avuto altri quattro figli: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Aaron Nielsen, Raoul Ayrton Meyer Jr. Parlando della sua famiglia, non è mancato anche un guizzo d'oroglio: "I miei figli sono bellissimi, sono venuti su tutti molto bene. Sono orgogliosa di loro. Non sono sempre stata una brava mamma, ma sono riuscita a mantenere un dialogo con loro e sono contenta". Il riferimento, seppur velato, ai suoi "errori" da madre, sembra essere al periodo di distacco con il suo secondogenito che, in più occasioni, ha rivelato anche in tv di non avere rapporti continuativi con la madre che, però, a quanto pare sembrano essersi sanati o, perlomeno, sembra che tra loro si sia raggiunto un equilibrio.