L’ex di Amici Karima Ammar sposa Riccardo Ruggeri: dopo il rito si esibisce con la figlia Frida L’ex di Amici di Maria de Filippi Karima Ammar ha sposato il compagno di lunga data Riccardo Ruggeri. Insieme da 10 anni, hanno una figlia di nome Frida: dopo la cerimonia, mamma e figlia si sono esibite davanti agli invitati.

A cura di Gaia Martino

Karima Ammar, allieva di Amici di Maria de Filippi nel 2007, si è sposata. Ieri, 13 settembre, la cantante ha giurato amore eterno al compagno con il quale vive una storia d'amore da circa 10 anni, Riccardo Ruggeri, nonché padre di sua figlia, Frida, che lo scorso dicembre ha partecipato a Lo Zecchino d'Oro. Su Instagram, tra le stories, ha condiviso alcune immagini della cerimonia.

Il matrimonio di Karima Ammar e Riccardo

Karima Ammar ha sposato Riccardo Ruggeri ieri sabato 13 settembre: il fatidico sì è stato pronunciato in Comune, a Livorno, prima della festa con amici e parenti. Fidanzati da 10 anni, la cantante 38enne e l'ingegnere aerospaziale 51enne vivono a Torino da quasi 7 anni ma da livornesi, hanno deciso di coronare il loro amore nella loro città natale. Lei, accompagnata dalla figlia Frida, nata nel 2014, aveva al suo fianco anche l'amico pianista Piero Frassi. La pagina social quilivorno.it ha condiviso le immagini della cerimonia:

Durante la festa mamma e figlia si sono poi scatenate al microfono: si sono esibite insieme in una performance da standing ovation tra gli invitati.

Cosa fa Karima Ammar dopo Amici nel 2007

Karima Ammar dopo l'esperienza ad Amici nel 2007, nella quale ha conquistato il pubblico e il premio della critica, ha proseguito la sua carriera da cantante. L'italo algerina ha pubblicato un disco ed anche un libro, "Il viaggio di Frida e Dario" che racconta una storia sospesa tra musica, parole e illustrazioni. Sul suo sito web si legge: "Il jazz è il primo amore e, anche se nel suo presente non mancano esperienze molto diverse (non ultima il ruolo da protagonista nel Musical “The Bodyguard”), Karima mantiene costantemente aperta la porta su quel mondo che esplora con curiosità e passione. Il nuovo disco ‘XMas’ è un viaggio a ritroso nel tempo attraverso i classici natalizi che ogni anno toccano il cuore delle persone e lo pervadono di magia". Su Instagram, inoltre, a fine agosto ha condiviso le date dei suoi concerti: i prossimi sono in programma a Cagliari – il 16 settembre – e a Cosenza, il 27 ottobre.