Riccardo Guarnieri ufficializza la sua nuova relazione, per questo non è tornato a Uomini e Donne Dopo diverse segnalazioni, Riccardo Guarnieri è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, Tra le sue storie Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui stringe la mano della donna, di cui però al momento non si conosce l’identità.. Per questo motivo, l’ex cavaliere non sarebbe tornato a Uomini e Donne.

A cura di Elisabetta Murina

Riccardo Guarnieri ha ufficializzato la sua nuova relazione. L'ex cavaliere di Uomini e Donne, tra le sue storie Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui stringe la mano di una donna, che sarebbe la stessa con cui è stato avvistato più volte questa estate. La sua situazione sentimentale spiegherebbe l'assenza dal parterre del programma di Maria De Filippi, dove in passato è stata una presenza fissa, pronto a mettersi in gioco per trovare l'amore.

Riccardo Guarnieri e la foto con la nuova compagna

Dopo un passato turoblento nel aprterre di Uomini e Donne, tra l'amore con Ida Platano prima e quelli con Roberta Di Padua e Gloria poi, Riccardo Guarnieri sembrerebbe aver trovato la sua stabilità fuori dal programma. L'ex cavaliere sta vivendo una nuova relazione, come ufficializza lo scatto pubblicato tra le sue storie Instagram, in cui stringe la mano di una donna. La donna in questione, la fidanzata, non si vede in volto e per il momento non è nota la sua identità. Sarebbe però la stessa con cui è già stato paparazzato questa estate in Puglia, che sarebbe la terra d'origine di entrambi.

Il motivo dell'assenza di Riccardo Guarnieri da Uomini e Donne

La nuova situazione sentimentale di Riccardo Guarnieri spiegherebbe la sua assenza da questa edizione di Uomini e Donne. Avendo trovato l'amore lontano dalle telecamere, non è più tornato nel parterre del programma e pare si stia godendo il nuovo amore, che sarebbe iniziato qualche mese fa, stando alle prime segnalazioni. Per questo motivo, quindi, era risultato assente dalle registrazioni delle prime puntate avvenute lo scorso settembre, così come l'amico Armando Incarnato. Tornati nel dating show, invece, le dame Gemma Galgani e la ex Roberta Di Padua.