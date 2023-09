Riccardo Guarnieri avvistato con una donna misteriosa, il gossip sul cavaliere di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri sarebbe stato avvistato in compagnia di una misteriosa donna per le strade di Monopoli. I due camminano mano nella mano e appaiono piuttosto affiatati. In più, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne non avrebbe partecipato alle registrazioni della nuova edizione. Sarà perché ha ritrovato l’amore?

A cura di Elisabetta Murina

Riccardo Guarnieri avvistato con una misteriosa donna a Monopoli, mano nella mano. È questo il nuovo gossip che circola sul cavaliere di Uomini e Donne, pare assente alle registrazioni della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Sarà perché ha ritrovato l'amore?

L'ex protagonista di Uomini e Donne avvistato con una donna

Stando alla foto pubblicata da Deianira Marzano sui social, l'ex volto di Uomini e Donne sarebbe stato visto passeggiare per le vie di Monopoli in compagnia di una misteriosa donna dai capelli scuri, di cui però non si conosce l'identità. I due camminano mano nella mano e sembrano piuttosto affiatati. Pare che abitino a pochi chilometri di distanza e che siano usciti insieme diverse volte. Non è chiaro se la loro frequentazione sia qualcosa di ufficiale o meno, ma stando a quanto si sa Riccardo Guarnieri non avrebbe preso parte alle registrazioni della nuova stagione del dating di Maria De Filippi, forse proprio perché ha ritrovato l'amore.

Riccardo Guarnieri assente dalle registrazioni del programma

Dopo lo stop dei mesi estivi, la nuova edizione di Uomini e Donne andrà in onda da lunedì 11 settembre alle ore 14.45, sempre su Canale 5. In studio ci saranno ancora Maria De Filippi alla conduzione, mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti, contrariamente alle indiscrezioni degli ultimi tempi. Le prime puntate sono già state registrate e, secondo le anticipazioni diffuse, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono assenti, per motivazioni non ancora precisate. Forse, nel caso del primo, potrebbe essere proprio una ragione di tipo sentimentale ad averlo fatto allontanare- Confermati invece i ritorni in studio di personaggi come Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Barbara De Santi, Elio Servo, Silvio Venturato.