Riccardo Guarnieri assente alle prime registrazioni di Uomini e Donne: “Avvistato con una ragazza” Riccardo Guarnieri sarebbe stato avvistato con una giovane ragazza: per questo motivo, con ogni probabilità, sarebbe stato assente nelle prime registrazioni di Uomini e Donne. Il dating show tornerà presto in onda e vista la segnalazione, potrebbe riaprire le porte senza il Cavaliere, uno dei protagonisti delle passate edizioni.

A cura di Gaia Martino

Iniziate le registrazioni, ora si attende la partenza della messa in onda di Uomini e Donne 2023/2024. La nuova stagione del dating show è partita, secondo le anticipazioni, con il ritorno di Barbara De Santi e con l'assenza di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, due protagonisti delle passate edizioni. Su quest'ultimo non ci sarebbero informazioni al riguardo, su Guarnieri invece ci avrebbe pensato una talpa a fornire dettagli. IsaeChia riporta la testimonianza di un utente social che avrebbe avvistato Riccardo con una donna.

La segnalazione su Riccardo Guarnieri

Stando alla testimonianza di un utente social rilasciata a IsaeChia, Riccardo Guarnieri avrebbe trovato una compagna lontana dal mondo Uomini e Donne. "L'ho visto con una giovane ragazza, erano mano nella mano. Lei è giovane e molto bella, semplice e non appariscente. Ha i capelli lunghi, biondi, e non ha nulla delle altre donne che Riccardo ha frequentato nel programma". Dietro questa segnalazione si nasconderebbe il motivo dell'assenza del Cavaliere nel parterre maschile del Trono Over. Vige, intanto, il silenzio sul profilo social del diretto interessato.

Le anticipazioni di Uomini e Donne 2023/24

Stando alle anticipazioni della prima registrazione, dopo la presentazione dei nuovi tronisti e i confronti tra le coppie che hanno partecipato a Temptation Island, Maria de Filippi ha dedicato gran spazio al Trono Over. Quest'anno potremmo rivedere nel parterre femminile Barbara De Santi, ex volto del programma, tornata per trovare l'amore della sua vita. In studio, secondo le anticipazioni di Pugnaloni, anche Elio Servo, Silvio Venturato, Roberta Di Padua, Gemma Galgani e gli altri protagonisti del dating show. Con ogni probabilità Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda su Canale 5, dalle 14.45, a partire da lunedì 11 settembre. I profili social del programma però non hanno ancora ufficializzato la data di partenza.