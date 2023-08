Le anticipazioni di Uomini e Donne: primo bacio per Gemma Galgani, Armando e Riccardo assenti Le anticipazioni della seconda registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 28 agosto, fornite da Lorenzo Pugnaloni: “Gemma bacia Tony, poi lo manda via. Barbara De Santi torna nel programma, ancora assenti invece Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri”.

A cura di Gaia Martino

Ieri, lunedì 28 agosto 2023, è andata in scena negli studi Mediaset la seconda registrazione di Uomini e Donne. Dopo la prima che ha visto tra i protagonisti i volti di Temptation Island e i nuovi tronisti, Maria de Filippi ha dato spazio ai parterre, maschile e femminile, del Trono Over. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbe stato un ritorno in studio, quello di Barbara De Santi, ex Dama che già a giugno confessò di essere alla ricerca dell'amore. Ancora assenti invece Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: registrazione di lunedì 28 agosto

Barbara De Santi sarebbe tornata nel parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni tra le stories ha aggiunto le anticipazioni della puntata del dating show registrata ieri, 28 agosto: "Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri ancora assenti, mega lite tra Tina Cipollari e Elio Servo". Tra i grandi ritorni anche quello di Silvio Venturato, ex Cavaliere che frequentò Gemma Galgani. La puntata, secondo i racconti, sarebbe proseguita con Cristina che starebbe conoscendo un uomo di nome Gianluca, Gemma invece Maurizio, 57enne con il quale quale è già uscita: "Maurizio nell'esterna si è presentato con un girasole che si era ammosciato per il lungo viaggio da Pistoia a Roma". Gemma sarebbe uscita anche con un altro Cavaliere, Tonino detto Tony, "e si sono dati un bacio a stampo, ma lei in puntata lo ha mandato via perché interessata solo a Maurizio". Il parterre maschile del trono Over vedrebbe un nuovo Cavaliere, Marco, che sarebbe uscito con Roberta Di Padua.

I dettagli sul trono Classico

Secondo le anticipazioni, il nuovo tronista Brando avrebbe già portato alcune ragazze in esterna: "Non è stato cacciato dal programma", ha chiarito Pugnaloni in seguito la polemica nata sul tronista che, secondo i fan, sarebbe già impegnato fuori dal programma. Ospiti in studio nella registrazione di ieri Alessio Corvino e Lavinia Mauro.