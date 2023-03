Silvio e la frase infelice rivolta a Gemma Galgani a UeD: “L’unica uscita illibata da casa mia” Silvio Venturato, il cavaliere con il quale Gemma Galgani ha concluso la recente conoscenza cominciata a Uomini e Donne, spende una frase infelice a proposito della dama: “È l’unica donna a essere riuscita illibata da casa mia”.

A cura di Stefania Rocco

Puntata movimentata quella di Uomini e Donne andata in onda martedì 28 marzo. Gemma Galgani e Silvio Venturato hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. La dama ha ritenuto che l’uomo fosse eccessivamente intraprendete, sotto il profilo sessuale, per i suoi gusti. Una distanza che ha spinto i due a considerare concluso il loro rapporto e che ha innescato l’ennesimo confronto con Tina Cipollari. “Non volevo che finisse così. L’unica che è uscita illibata da casa mia è lei, potrei mettere una coccarda”, è stata la frase infelice pronunciata da Silvio a inizio puntata. Quando l’uomo ha deciso di conoscere le due donne venute in studio per corteggiarlo, è cominciata la lite tra la dama del trono over e l’opinionista Tina Cipollari. “Uscendo mi hai detto una cosa poco elegante”, l’ha accusata Gemma e Cipollari ha confermato: “Le ho detto ‘attaccati al ca***’ perché lei non si aspettava che arrivassero queste due donne per Silvio che sono più giovani di lei e che hanno apprezzato il suo modo di fare. Tu, invece, ti sei scandalizzata. In questi anni hai fatto cose peggiori”.

Le lacrime di Gemma Galgani, Tina chiama un medico

“Stai lontana da me, non ti voglio vedere”, ha detto Gemma in lacrime quando, dopo essersi rifugiata dietro le quinte, Tina Cipollari l’ha raggiunta nel suo camerino accompagnata da un medico incaricato di sincerarsi sulle condizioni di salute della dama, “Sto benissimo, tu dovresti chiedermi scusa per quello che mi hai detto, per le offese. Da donna a donna, non avresti mai dovuto dirmi certe cose. Hai sporcato una storia d’amore bellissima, quella tra me e Giorgio. Era amore, non era sesso! Non puoi far passare certi messaggi”. Impagabile l’espressione del medico, rimasto interdetto di fronte alle due litiganti. “L’unica che deve vergognarsi sei tu”, ha replicato Tina, “Io dico la verità. Sei stata tu che ti sei esposta”.

Silvio si rifiuta di consolare Gemma

Quando Maria De Filippi ha chiesto a Silvio se volesse andare a parlare con Gemma, l’uomo ha rifiutato. La storia tra la dama e il cavaliere è ormai chiusa. Non si è chiuso, invece, il confronto perenne con l’opinionista che ha chiesto un filmato in cui siano montate insieme tutte le dichiarazioni a sfondo sessuale dispensate da Galgani negli ultimi anni.