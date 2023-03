Gemma Galgani e Silvio Venturato si baciano a Uomini e Donne: “Tra noi c’è affetto e passione” Prosegue la conoscenza tra Gemma Galgani e Silvio Venturato a Uomini e Donne. I protagonisti del Trono Over si sono baciati durante l’esterna ed anche in studio, poi il commento del Cavaliere: “Le cose vanno bene, è una donna che mi affascina”.

A cura di Gaia Martino

La puntata di Uomini e Donne oggi si è aperta con il racconto della love story tra Gemma Galgani e il suo Cavaliere Silvio Venturato. L'uomo, 71 anni di Novara, si è presentato nello studio del dating show per conoscerla diverse settimane fa e la loro frequentazione procederebbe a gonfie vele: nell'appuntamento pomeridiano oggi, martedì 7 marzo, è stata mostrata un'esterna nella quale hanno dimostrato di avere una forte complicità. Durante l'uscita serale si sono scambiati anche un passionale bacio. Dopo l'ingresso della coppia, la Dama ha sgridato Paola, accusandola di essere poco rispettosa nei suoi confronti per aver chiesto a Silvio di ballare. "Un grande applauso per lui" ha commentato Gemma Galgani complimentandosi con il suo uomo per il comportamento adottato: Silvio ha rifiutato la richiesta di Paola, "No, mi dispiace. Sto con Gemma" le ha detto quando la Dama si è avvicinata a lui.

Il commento di Silvio: "Le cose vanno bene"

"Le cose vanno bene, quello che ho detto corrisponde a realtà. È una donna affascinante": così Silvio Venturato ha commentato l'esterna con Gemma Galgani. "Ci sono stati baci passionali, c'è affetto e passione, è tenero" ha continuato la Dama. La coppia ha raccontato di avere un nuovo appuntamento in ristorante, "Io non ceno da solo, se ho compagnia è meglio". Insieme hanno poi ballato sulle note di Pensiero Stupendo di Patty Pravo.

Lo studio contro Paola: "Silvio ha scelto Gemma, rassegnati"

In studio si è poi discusso a lungo con Paola, per la sua richiesta di poter ballare con Silvio. Anche Gianni Sperti e Armando Incarnato sono apparsi contrariati definendo il gesto della dama "scorretto". Il Cavaliere napoletano ha commentato rivolgendosi alla donna: "Questa volta hai perso, quest’uomo ha scelto lei. Ricordatelo che fai sempre la Miss, hai perso con Gemma oggi: quest’uomo preferisce lei a te. Rassegnati".