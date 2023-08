Brando tronista di Uomini e Donne sarebbe fidanzato: “Stanno insieme e convivono”, ma lei replica Si chiama Alice Salvadori la presunta fidanzata del nuovo tronista di Uomini e Donne. Sempre più numerose le segnalazioni sui social. Lei interviene per replicare: “Abbiamo da sempre una bella amicizia, conviviamo ma non siamo fidanzati”. Poi cancella tutto.

A cura di Giulia Turco

Prima tegola su uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. A finire nel ciclone, a poche ore dall’annuncio della sua partecipazione al dating show è Brando, il 22enne di Treviso che scenderà in studio per trovare l’amore. Peccato che, stando al alcune segnalazioni, il ragazzo avrebbe già una fidanzata. Lei sarebbe Alice Salvadori che, presa di mira sui social, replica smentendo tutto. Poi cancella.

Brando a Uomini e Donne ma non sarebbe single

A sollevare il polverone è il portale Very Inutil People, che ha riportato la segnalazione di alcuni utenti sui social inviati a Deianira Marzano. “Questo era fidanzato fino a ieri con Alice, mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata”, scrive un utente. “Però effettivamente lei lo taggava e invece lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”, ipotizza. Altri utenti, a conferma dell’indiscrezione, hanno contattato Very Inutil People, su Instagram: “Lui è fidanzassimo. È della mia città: non posso dirti con estrema precisione come stanno le cose”. Stando alle voci, fino a due settimane prima di essere annunciato come volto di Uomini e Donne, Brando sarebbe stato visto insieme alla ragazza:

Su quello che mi dice lei metterei la mano sul fuoco. Poi lei aveva anche messo delle storie con il canale che hanno preso insieme poco tempo fa (una/due settimane fa). Adesso è sparito tutto, sono sparite anche le storie in evidenza con la vacanza che si sono fatti in Egitto a inizio estate. Di certo c’è lui che i provini li ha fatti mentre stava con lei, poi non so se si siano lasciati nelle ultime due settimane, ma mi sembrerebbe strano.

La replica della presunta fidanzata di Brando

È Alice Salvadori la presunta fidanzata del nuovo tronista, è originaria di Riccione e studia a Venezia, all’Università Ca’ Foscari. Dopo la polemica, la diretta interessata ha deciso di intervenire sui social dando la sua versione dei fatti, confermando di conoscere Brando (i due continuano a seguirsi sui social) e di condividere attualmente una sistemazione, pur senza essere legati sentimentalmente. “Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”, scrive in una story. Dopo dopo ha rimosso il contenuto. Diversi post sul suo profilo Instagram, inoltre, testimoniano la sua presenza a Treviso, città di origine di Brando.