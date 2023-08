Svelati i nuovi tronisti di Uomini e Donne, i video di presentazione di Cristian e Brando Brando e Cristian sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2023/2024. La nuova stagione è alle porte e i nuovi protagonisti attendono di poter aprire le porte ai loro sentimenti. Ecco i loro video di presentazione.

Uomini e Donne sta per tornare in onda. Secondo le indiscrezioni che circolano il dating show di Maria de Filippi potrebbe partire dall'11 settembre. Nel frattempo negli ultimi minuti attraverso i canali social del programma sono stati presentati i primi due tronisti, Cristian e Brando.

Cristian e Brando, i due nuovi tronisti di Uomini e Donne

Cristian è il primo tronista presentato da Uomini e Donne. Nel video di presentazione svela brevemente chi è: ha 22 anni ed è di Roma. Studia fisioterapia, si trova al terzo anno di corsi, e nel tempo libero consegna pizze per "guadagnarsi da vivere". Vive con la madre, "la persona più importante della mia vita", e il suo compagno con il quale è fidanzata da oltre 10 anni. In casa anche il fratello minore di 5 anni.

Brando è il secondo tronista ufficializzato dal canale Instagram di Uomini e Donne: di 22 anni, vive a Treviso. "Sono un ragazzo normale e il passato ha condizionato le scelte e il modo di vivere le mie esperienza. Mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esternare i miei sentimenti. Stavolta ho deciso di scrivere un nuovo capitolo della mia vita, voglio vivere qualcosa di magico", le parole nel video di presentazione. Nella vita ha svolto numerosi lavori, tra cameriere, aiuto chef, calciatore, maestro di sci: "Amo la vita dinamica, adrenalinica e non so vivere senza sport".

Quando inizia Uomini e Donne 2023/2024

Uomini e Donne potrebbe ripartire da lunedì 11 settembre 2023, dal lunedì al venerdì come di consueto su Canale 5 dalle 14.45. Cresce l'attesa per i telespettatori curiosi di vivere nuove emozioni con i protagonisti del dating show condotto da Maria de Filippi. Dovrebbero essere confermati Gianni Sperti e Tina Cipollari come opinionisti, alcuni indizi avrebbero svelato che – con ogni probabilità – nel nuovo cast potrebbe esserci anche Ida Platano.