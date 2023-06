Barbara De Santi pronta a tornare a Uomini e Donne: “Sto ancora cercando l’amore” L’ex Dama del Trono Over Barbara De Santi in un’intervista a TAG24 non ha escluso un suo ritorno a Uomini e Donne. Non ha ancora trovato l’amore dopo il suo addio al programma nel 2020: “Io sono ancora libera, quindi volentieri. Non c’è 2 senza 3, quindi perché no?”.

A cura di Gaia Martino

Barbara De Santi si è detta pronta a tornare a Uomini e Donne. L'ex Dama del Trono Over che salutò il programma durante la stagione segnata dall'emergenza Covid, nel 2020, in una lunga intervista a TAG24 ha raccontato la sua vita oggi. Essendo ancora single, non ha escluso un ritorno nello studio di Maria De Filippi: "Io sono ancora libera, quindi volentieri. Non c’è 2 senza 3, quindi perché no?".

Le parole di Barbara De Santi

L'ex Dama Barbara De Santi che è stata a lungo protagonista del parterre femminile prima di lasciarlo per dedicarsi al suo lavoro di insegnante, ha ammesso che sarebbe oggi pronta a tornare in studio. Non ha ancora trovato l'amore né perso il sogno di trovare l'uomo giusto: "Ogni tanto mi approccio a qualcuno, ma scappo via immediatamente. In trasmissione sarebbe stato bellissimo perché era una sorta di riscatto nei confronti di tante persone che non mi hanno dato credito in passato, che mi hanno lasciato. Mi sarebbe piaciuto far scoppiare l’amore in trasmissione, ma non ci sono riuscita". Nel corso della sua avventura nel dating show c'era sempre Maria De Filippi, pronta a darle preziosi consigli: "Ogni volta lei aveva la parola giusta anche nel rimprovero, perché non sempre ti dava ragione. La sua esperienza, la sua professionalità. Poi, tra le cose che più mi piacevano della trasmissione, anche la possibilità di esprimermi e sapere che tante persone mi ascoltavano da casa. Potevo dire la mia. Io ci tengo a dare il mio parere ovunque! Ero contenta perché potevo far passare certi messaggi, che potevano essere utili a tante persone. E poi le mitiche sfilate. Che ridere!".

I rapporti con i colleghi del parterre del Trono Over

Ancora oggi conserva ottimi rapporti con Biagio e Caterina, Salvio e Luisa: "Ho celebrato i loro siti simbolici, nascono degli amori a Uomini e Donne: a volte vanno bene, a volte vanno male. Altre volte invece non nascono proprio, come nel mio caso". Barbara De Santi nel corso dell'intervista ha poi ricordato gli scontri con Armando Incarnato: "Sono memorabili quelle. Un gruppo di ragazzi che mi seguono hanno creato un profilo su Twitter Barando out of context, unendo i nostri nomi- Barbara e Armando- perché vorrebbero vederci insieme". I fan del programma, nonostante siano trascorsi diversi anni dal suo addio, continuano a sperare di rivederla in tv: "Mi scrivono tutti i giorni. Quello che mi riconoscono è la schiettezza e la sincerità. Io non le mando a dire le cose: ma sempre con eleganza. Anche quando io sbraitavo, non ero volgare".