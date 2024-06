Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio ha lasciato Emanuela Malavisi a causa di Roberta Di Padua? La verità sul gossip

Marco Antonio Alessio e Emanuela Malavisi si sono lasciati. La notizia della fine della relazione che era nata a Uomini e Donne è stata diffusa nei giorni scorsi. Così, una pagina di gossip ha pubblicato una segnalazione secondo la quale l'ex cavaliere del programma di Maria De Filippi sarebbe stato sorpreso mentre confidava ai suoi amici di non avere mai dimenticato Roberta Di Padua. La replica del diretto interessato non si è fatta attendere.

Marco Antonio Alessio ha spiegato di avere provato a contattare Deianira Marzano, colei che ha diffuso la falsa indiscrezione sul suo conto, ma la donna lo avrebbe bloccato. L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha smentito che il motivo della fine della relazione con Emanuela Malavisi sia Roberta Di Padua:

Vorrei smentire. Non mi sembra giusto che in un periodo particolare in cui c'è stata la rottura di una relazione, per fare uno scoop si debba inventare qualcosa. Io rispetto Emanuela, ci sentiamo, ci stimiamo, non c'è odio tra noi. Vorrei dire pubblicamente che chiunque voglia metterci contro e farci litigare, mi dispiace, non ce la farà. Il rapporto umano viene prima di tutto, sia per me che per Emanuela. Poi, per il resto, ci sono cose che vanno e che non vanno, ma io e lei ci vogliamo bene e soprattutto ci rispettiamo.