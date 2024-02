Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua lasciano lo studio insieme Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua lasciano lo studio insieme. La dama inizialmente non sembrava convinta, ma poi ha ceduto alle lusinghe del cavaliere campano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Una puntata piena di colpi di scena quella di lunedì 12 febbraio di Uomini e Donne, dove Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare lo studio insieme, lasciando attoniti anche gli opinionisti che non si aspettavano questa svolta da parte della dama che, infatti, fino a qualche settimana fa, sembrava non voler avere niente a che fare con il cavaliere di cui diceva di non fidarsi.

Roberta Di Padua cambia idea su Vicinanza

Il trono over inizia lasciando spazio al trio formato da Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Gianluca. La dama e il cavaliere ex di Ida Platano non si sono più sentiti, con Gianluca ci sono state anche varie uscite, ma qualcosa sta per capovolgere tutti i piani. Vicinanza, infatti, dichiara di voler dare l'esclusiva a Roberta, aggiungendo che sarebbe anche disposto a lasciare il programma con lei. Dopo un'iniziale titubanza, Di Padua non riesce a non cedere alla tentazione di darsi un'opportunità con il 40enne campano e quando è il momento di ballare, gli si fionda tra le braccia. Comportamento contestato da Gianni Sperti che la critica per non essere stata coerente con quanto affermato nelle settimane precedenti, durante le quali aveva manifestato una certa ritrosia nel fidarsi di lui. Sperti, quindi, li provoca dicendo di uscire dal programma.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua lasciano Uomini e Donne

A questo punto, Roberta sembra non avere dubbi, Alessandro dopo un tentennamento, spinto dalle critiche di Sperti, decide di abbandonare il programma. Prima di lasciare lo studio, però, i due chiedono a Maria De Filippi di poter fare un ultimo ballo insieme e una volta l'uno nelle braccia dell'altra, si baciano appassionatamente. Non resta che capire, quindi, come si evolverà questa frequentazione lontano dagli studi Mediaset.