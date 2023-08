Anticipazioni Uomini e Donne: “De Filippi annulla la seconda registrazione per problemi personali” Oggi è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne 2023/24. Dopo aver presentato i nuovi tronisti, spazio a Temptation Island: “Confronti tra Igor e Perla con Mirko e Greta e tra Francesca e Manuel”. Annullata la seconda registrazione in programma per domani per “problemi personali legati a Maria de Filippi”.

A cura di Gaia Martino

Oggi, giovedì 24 agosto, è stata registrata in studio la prima puntata di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda, con ogni probabilità, l'11 settembre 2023. Il primo appuntamento con il dating show si è concentrato, stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, sul Trono Classico. Sono stati presentati i nuovi tronisti dell'edizione – Cristian, Brando e Manuela Carriero – prima di aprire la parentesi Temptation Island. Confermati gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, veterani ormai del programma.

Le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne

La prima puntata di Uomini e Donne è stata registrata oggi ed è stata dedicata interamente al Trono Classico e ai protagonisti dell'edizione da poco conclusasi di Temptation Island. Dopo la presentazione dei nuovi tronisti, Cristian, Brando e Manuela Carriero, Maria De Filippi ha dato spazio al reality condotto nel corso di questa estate da Filippo Bisciglia. Quest'ultimo, presente in studio, ha ringraziato il pubblico prima di dare spazio ai confronti tra Perla Vatiero e Igor Zeetti con Mirko Brunetti e Greta Rossetti, e tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino. La padrona di casa, scrive Pugnaloni, avrebbe voluto dare tempo alla Sorrentino di maturare la rottura prima di un'eventuale partecipazione al dating show, essendo stati i fan desiderosi di vederla sulla poltrona rossa.

Stando alle anticipazioni sarebbero stati assenti in studio Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, protagonisti del Trono Over nelle passate edizioni, presenti invece Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. "Sono nate delle discussioni nel parterre già molto colorite".

Annullata la registrazione di domani

A far rumore tra le anticipazioni la notizia che riguarda il posticipo della registrazione che si sarebbe dovuta tenere domani. Sarebbe stata annullata, si legge, "per problemi personali legati a Maria de Filippi". Amici News fa sapere che il cast del programma dovrebbe tornare in studio per una nuova registrazione la prossima settimana in "data da stabilire".