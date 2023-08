Uomini e Donne 2023/24, il totonomi dei tronisti: Francesca e Fouad di Temptation e Alice in lizza Chi saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne? I fan del programma oltre a Fouad e Davide Blanda, desiderano rivedere in tv Francesca Sorrentino, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. In lizza anche Alice Barisciani, ex corteggiatrice.

A cura di Gaia Martino

C'è grande attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne in partenza dopo le vacanze estive: mancherebbe meno di un mese al ritorno del dating show in onda nel primo pomeriggio di Canale5 e tra i fan è già partito il totonome per i prossimi protagonisti del trono Classico. Dopo l'appello di molti telespettatori che hanno espresso il desiderio di rivedere in tv, sulla poltrona rossa, Fouad Elshafie e Davide Blanda, tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island, arriva quello che vedrebbe come prima della lista Francesca Sorrentino.

Le ipotesi sui papabili nuovi tronisti

Non solo Fouad Elshafie e Davide Blanda, i fan del dating show di Maria de Filippi chiedono di poter rivedere nel piccolo schermo Francesca Sorrentino, anche lei volto dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo il percorso nel villaggio delle tentazioni conclusosi con la separazione definitiva dall'ormai ex fidanzato Manuel Maura, la giovane ha dichiarato di essere "alla ricerca della felicità". E chissà se sarebbe già pronta per far battere nuovamente il suo cuore.

Francesca Sorrentino

Tra i nomi che circolano anche quello di Alice Barisciani, la non-scelta di Federico Nicotera nella passata edizione del dating show. L'indiscrezione l'ha lanciata Amedeo Venza, influencer esperto di gossip, negli ultimi giorni: "Alice potrebbe sedersi sul trono della prossima stagione di Uomini e Donne".

Luca Salatino a Uomini e Donne: "Esperienza bellissima, tornerei"

Luca Salatino

Nelle ultime ore si parla anche di Luca Salatino, ex concorrente del GF VIP che nella passata edizione ha partecipato a Uomini e Donne. Scelse Soraia Allam Ceruti ma la sua storia dopo l'avventura nel reality di Signorini giunse al capolinea. A NuovoTv lo chef romano ha così ammesso che, qualora il programma lo rivolesse in studio, lui accetterebbe di sedersi nuovamente sul trono. Le parole riportate da ComingSoon.it: