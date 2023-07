Fouad e Davide Blanda dopo Temptation Island, l’appello dei fan: “Fate i tronisti a Uomini e Donne” Fouad Elshafie e Davide Blanda sono i nomi più richiesti dai fan e telespettatori per la nuova edizione di Uomini e Donne. Sui social è nato l’appello rivolto al dating show di Maria de FIlippi. Dopo Temptation Island, i single che hanno corteggiato Gabriela e Alessia potrebbero tornare in tv?

A cura di Gaia Martino

È ufficialmente partito il toto nome per la prossima edizione di Uomini e Donne e da settimane ormai diventano sempre più insistenti le voci dei fan che desiderano vedere sul trono Fouad Elshafie e Davide Blanda, due dei protagonisti di Temptation Island 2023. I tentatori di Gabriela Chieffo e Alessia Bottiglia, dopo i falò di confronto che si sono conclusi con i lieto fine, sarebbero ora single e potrebbero essere alla ricerca di nuove conoscenze.

Le ipotesi su Fouad Elshafie e Davide Blanda sul trono

"Fouad, fregatene di Gabriela che ti ha usato per un bacio. Fai il tronista, noi ti aspettiamo": con queste parole le fan di Fouad Elshafie, italo egiziano classe '91, lanciano l'appello sui social. Stesso discorso per Davide Blanda, di Novara, classe 1992, che in passato ha già partecipato a Uomini e Donne come aspirante tronista, poi come conoscente di Roberta Di Padua.

Le voci sul loro conto si rincorrono e la questione sarebbe diventata non solo più argomento per utenti social. Apprezzati dal pubblico, entrambi presentano due caratteristiche vincenti qualora venissero realmente accolti da Maria de Filippi nel dating show. Nonostante i rumors insistenti, nessuno dei due ha rotto il silenzio sulla vicenda, lasciando dunque il dubbio e la speranza nei fan che sognano di rivederli in tv.

Quando inizia Uomini e Donne 2023/24

Certezza ormai del pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne tornerà anche nella prossima stagione televisiva con i personaggi veterani della trasmissione e nuovi volti. Ci sono ancora troppi punti interrogativi su chi siederà sul trono e chi tra i protagonisti del parterre del Trono Over tornerà a sedersi sulle sedie: Lorenzo Pugnaloni però negli ultimi giorni ha svelato che la data di inizio del dating show dovrebbe essere stata fissata per lunedì 11 settembre 2023. Si attendono conferme dai profili social del programma.