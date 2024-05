video suggerito

Pierpaolo Siano dopo aver chiuso con Ida Platano a Uomini e Donne: “Il rispetto è un atto d’amore” Dopo aver chiuso la conoscenza con Ida Platano che ha poi abbandonato il trono, Pierpaolo Siano ha rotto il silenzio su Instagram. Al termine della puntata di Uomini e Donne il dj di Avellino ha rivolto un messaggio alla tronista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo le dure parole in puntata, Pierpaolo Siano rompe il silenzio su Instagram con un messaggio che sembrerebbe essere rivolto a Ida Platano. La puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 14 maggio, ha sancito la fine del trono dell'hair stylist di Brescia che tra le lacrime ha dovuto mettere un punto al suo sfortunato percorso nel dating show.

Le parole di Pierpaolo Siano dopo la puntata

Dopo aver eliminato Mario Cusitore, per Ida Platano era rimasto solo Pierpaolo Siano. Dopo averlo raggiunto ad Avellino, città d'origine del dj, ha ricevuto, però, un due di picche. In studio, nella puntata di oggi, i due hanno discusso animatamente e lui l'ha accusata di averlo usato come "ruota di scorta". "Sono venuto qui solo per rispetto di Maria e della redazione. Da te non voglio sentire più niente, ho già visto tanto. Sono venuto qui per spiegare ciò che penso. Nell'ultimo videomessaggio che hai fatto hai messo me sullo stesso piano di Mario, non mi hai mai considerato. Hai sempre preferito lui a me. Se prima avevo dei dubbi, me lo hai dimostrato in quest'ultima settimana" ha spiegato il corteggiatore. "Me ne vado, non ho più niente da dire a questa donna. Impara a fare la donna, fai questo da 7 anni" ha concluso prima di andare via. Al termine della puntata ha poi aggiunto una Instagram story sul suo profilo personale con due scritte: "Il rispetto è un atto d'amore. Ciò che semini raccogli".

L'addio di Ida Platano al trono

Dopo lo spiacevole epilogo delle sue conoscenze, Ida Platano ha lasciato il trono. "Sono sfortunata in amore" ha commentato tra le lacrime prima di ringraziare Maria de Filippi e gli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. "Non mi aspettavo un percorso così, non desideravo questo. Mi ha aiutato a crescere in alcuni miei lati caratteriali, tipo l'impulsività e la testardaggine" ha continuato. "Lei aveva già scelto di lasciare il trono" ha spiegato la De Filippi prima che gli opinionisti e il parterre Over intervenissero per confortarla.