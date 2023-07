Giuseppe e Gabriela si lasciano a Temptation Island, lei ammette: “Lo amo, ma ho baciato Fouad” Giuseppe Ferrara e Gabriella Chieffo lasciano Temptation Island 2023 da single. La ragazza ammette di avere baciato il single Fouad. “Sentivo di farlo e l’ho fatto. Tu mi hai tradita per 7 anni”, lo ha accusato prima di lasciare il programma da sola. Ma le sorprese per i due non sono finite.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno avuto il loro falò di confronto a Temptation Island 2023. Dopo il bacio al single Fouad, Giuseppe ha chiesto di vedere la fidanzata. Di nuovo faccia a faccia, i due si sono scontrati fin dall’inizio, avvicinandosi eccessivamente tanto da costringere Filippo Bisciglia a intervenire. “Mi hai preso per il cu** per 7 anni. Adesso sono stata io a fare quello che sentivo”, è partita all’attacco Gabriela che ha tenuto le redini del confronto fin dall’inizio.

Gabriela Chieffo ha ammesso di avere baciato il single Fouad

Gabriela ha chiesto e ottenuto di vedere tutti i filmati del percorso del compagno per poter motivare la scelta di lasciarsi andare con Fouad. “Non mi sono sprecata un’esperienza bellissima. Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero”, ha spiegato furiosa, mentre Giuseppe provava a far valere il fatto di non avere avuto approcci fisici con nessuna delle single. “Io la amo ancora. Ma non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv, l’ha vista tutta l’Italia. Ho capito anche che avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona”, ha realizzato il giovane, convinto di trovarsi ormai di fronte a una persona diversa da quella che aveva lasciato. “Sì, ci siamo baciati ma non siamo stati a letto insieme. È un ragazzo che mi attrae, mi ha saputo prendere mentalmente mi sono liberata”, ha ammesso Gabriela.

Le lacrime dopo il falò, Gabriela: “Vorrei abbracciarlo”

Di fronte all’ammissione di Gabriela, Giuseppe ha deciso di lasciare il programma da solo: “Io torno a casa da solo. La amo ma non riesco a passarci sopra”. “Posso dire perché ho baciato quel ragazzo. Non sapevo più che cosa provavo per Giuseppe già da gennaio. Lui doveva venire qua per dimostrarmi che potevo fidarmi. E invece dopo due ore ho visto il primo pinnettu. Doveva avere il coraggio di dirmi che voleva essere libero. Non stavo male per te fuori da qua? Adesso sto bene. Peccato tu mi abbia interrotto. Purtroppo, ti amo ancora, nonostante l’attrazione per Fouad. Ma lascio il programma da sola”, ha rilanciato Gabriela. Ma i due, una volta distanti, si sono lasciati andare alle lacrime. “Preferivo mi lasciasse in un altro modo, non così. Mi ha fatto troppo male”, ha detto Giuseppe piangendo. “Sto malissimo. Sto morendo dentro. Andrei di là ad abbracciarlo ma non lo posso fare, per me stessa. Non me lo merito”, ha aggiunto Gabriela. E Bisciglia ha annunciato un imminente colpo di scena.