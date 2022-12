Frida Ruggeri in gara a Lo Zecchino d’oro è la figlia di Karima: “Ho ereditato il ritmo dalla mamma” La piccola cantante si è esibita in gara alla sua prima edizione de Lo Zecchino d’Oro, in onda su Rai 1. Ha 8 anni ed è la figlia di Karima Amman e il compagno Riccardo Ruggeri. Ha già le idee molto chiare: “Ho il ritmo nelle vene, ma da grande farò la veterinaria”.

A cura di Giulia Turco

Difficile dimenticare il timbro di una delle cantanti che hanno fatto la storia del talent show di Maria De Filippi. Era il 2007 quando Karima Ammar si è fatta conoscere al grande pubblico nel corso della sesta edizione di Amici, riuscendo a strappare una quasi vittoria, seconda solo a Federico Angelucci. La musica ha continuato ad essere una costante nella sua vita e nella sua famiglia, che otto anni fa ha accolto la piccola Frida. La bimba ha seguito le orme della mamma e quest’anno ha esordito alla sua prima edizione de Lo Zecchino d’Oro.

Frida è la figlia di Karima e Riccardo Ruggeri

La piccola cantante, che fa parte del coro dell’Antoniano, è salita sul palco della 65esima edizione de Lo Zecchino senza alcuna timidezza, dando prova di grande entusiasmo e talento. Partecipa alla gara carina con un brano dal titolo Mambo Rimambo, scritto da Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti. Nel corso delle puntate in onda su Rai 1 la piccola Frida si è subito distinta e a ricordare che per lei la musica è una questione di famiglia ci ha pensato la conduttrice Francesca Fialdini. “Questa ragazzina è molto sveglia, ma mi sa che la tua mamma la conosciamo”, ha spiegato al pubblico.

“L’avrete riconosciuta nel filmato, è Karima di Amici, una nostra amica”. Frida ha confermato tutto con gli occhi pieni di orgoglio e ha ricordato che, nonostante la passione per la musica trasmessa dalla mamma, il suo sogno è quello di diventare veterinaria. “Ho 8 anni e vivo a Moncalieri con mamma, papà e due gattini”, ha detto nel suo video di presentazione. “Sono testarda e ho un grande senso del ritmo che ho ereditato dalla mamma. Praticamente ascolto musica da ancora prima di nascere! Adoro gli animali, da grande farò la veterinaria”.

Cos'ha fatto Karima dopo Amici

Frida è nata nel 2014 dall’amore tra la cantante e il suo compagno Riccardo Ruggeri, con il quale è felicemente insieme. Mentre il papà non fa parte del mondo dello spettacolo, per Karima Ammar palcoscenico è sempre stata una costante. Anche lei piccolissima ha partecipato a Bravo Bravissimo, in seguito si è fatta conoscere grazie alla vetrina di Domenica In. Nel 2007 l’esperienza ad Amici è un trampolino di lancio, che la porta al Festival di Sanremo a gareggiare due anni dopo tra i Big del con un brano dal titolo Come in ogni ora.