Maurizio Battista: “Regalo la cameretta di mia figlia, non viene da me perché le manca la mamma” Il comico Maurizio Battista, dopo il video in cui accusava la ex compagna di non permettergli di vedere la figlia, torna sulla questione: “Ho deciso di regalare la sua cameretta visto che non viene da me perché le manca la mamma”.

A cura di Stefania Rocco

È uno sfogo amaro quello che Maurizio Battista ha pubblicato su Facebook. Il comico, che qualche giorno fa aveva pubblicamente accusato la ex compagna di non permettergli di vedere la figlia, è tornato sui social ma questa volta per un motivo diverso: ha annunciato l’intenzione di regalare la camera della ragazzina, specificando di non poterla utilizzare data la situazione decisamente delicata.

Lo sfogo di Maurizio Battista

“Gli sviluppi mi costringono – con piacere verso qualcuno – a regalare la cameretta della signorina Anna, visto che non può venire perché gli manca la mamma, visto che ha altri tipi di problemi, veri o indotti”, ha dichiarato Battista nel video postato su Facebook, “Se qualcuno ha il piacere, ha la necessità, ha la voglia, mi manda un messaggino e cerchiamo di organizzarci. Sono in zona San Giovanni”. Quindi, senza nascondere l’amarezza, ha aggiunto: “È stata una mia scelta, un mio piacere, un mio fallimento, l'ennesimo fallimento”. Rivolto ai suoi fan, ha concluso:

Il regalo della Befana di zio Maurizio. Così liberiamo la stanza e ci facciamo qualcosa di più utile. Avevo pensato di fare una cosa bella, romantica, affettuosa, non l'ho fatta né bella, né romantica, né affettuosa e magari mi darà più piacere sapere che qualcuno se la gode.

Le accuse alla ex compagna

Solo pochi giorni fa, sempre attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Battista aveva accusato la ex compagna Alessandra Moretti di impedirgli di vedere la figlia quanto vorrebbe. A distanza di qualche giorno, lo sviluppo reso noto dal comico sembrerebbe suggerire che le assenze siano da attribuire a una precisa volontà manifestata dalla ragazzina, vissue comprensibilmente con dolore dal padre. Una vicenda intricata e dolorosa che il comico ha voluto rendere pubblica, parlandone con i fan che lo seguono in rete.