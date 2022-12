Maurizio Battista si sfoga: “Non vedo mia figlia da due settimane, la mia ex moglie non me lo concede” Maurizio Battista si è sfogato su Facebook. Secondo quanto sostiene il comico, l’ex moglie non gli starebbe permettendo di vedere la figlia regolarmente.

A cura di Daniela Seclì

Il comico Maurizio Battista ha pubblicato uno sfogo su Facebook. A suo dire, la ex moglie Alessandra Moretti non gli starebbe permettendo di vedere sua figlia regolarmente: "Ennesimo video di reclamo, di ribellione. Li farò a oltranza. La bambina sono quindici giorni che non la vedo per vari motivi".

Lo sfogo di Maurizio Battista

Maurizio Battista, poi, ha spiegato i presunti motivi per i quali non riuscirebbe a trascorrere del tempo con sua figlia. Secondo la sua versione, la sua ex moglie Alessandra Moretti avrebbe preferito evitare di lasciarle incontrare la bambina durante il Natale perché la piccola ha la febbre: "Un po' è stata male, un po' è andata a scuola e poi per qualche giorno ho lavorato pure io. Il 22 e il 24 non mi è stata data. Siamo arrivati a questi giorni, in cui ha un po' di febbre, il 3 la portiamo a fare la visita da un altro pediatra".

Battista vorrebbe trascorrere Capodanno con sua figlia

Secondo quanto sostiene Maurizio Battista, avrebbe chiesto di poter trascorrere almeno la notte di Capodanno insieme alla bambina, ma anche in questo caso non avrebbe incontrato un riscontro favorevole da parte della mamma della piccola:

Arriviamo al 31, ho mandato un messaggio chiedendo: "Va bene se la bambina il 31 dicembre e l'1 gennaio sta con me, visto che durante le feste di Natale non c'è stata per niente?" La signora ha detto: "Vediamo, poi magari il 31 viene a teatro, si stanca, mi chiama e bisogna venire a prenderla". Chi ti ha detto che si stanca? È una bambina di sei anni, non è una neonata. Qual è il problema? Mi ha detto che casomai la prendo l'uno. "Casomai" è un mezzo condizionale, sempre che non le venga la febbre o altre fisse che hai tu.

Battista ha concluso auspicandosi di poter vedere regolarmente sua figlia come, a suo dire, sarebbe stato stabilito inizialmente: "La bambina va tenuta una settimana io e una settimana tu, qual è la mia settimana? Magari una settimana è troppo per la bambina, ma almeno due giorni la devo tenere questa bambina o no? Neanche due giorni. […] Io devo chiedere l'elemosina per vedere due giorni mia figlia? Ogni telefonata è un problema. […] Devi concedermi di vedere mia figlia, per lei sono pronto a fare le guerre civili".