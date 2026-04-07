Amanda Lear con occhiali rosa e serpente al polso: è lei la diva della prima puntata di Belve

Amanda Lear è tra gli ospiti speciali della prima puntata di Belve. Tra occhiali pink, bracciale a serpente e capelli platino, ha dato prova di essere una diva iconica e senza tempo.

Amanda Lear è tra gli ospiti speciali della prima puntata di Belve, l'iconico programma condotto da Francesca Fagnani arrivato alla sua settima edizione. A partire da oggi, 7 aprile 2026, andrà in onda ogni martedì su Rai 2 e vedrà una serie di invitati d'eccezione rispondere alle domande irriverenti e provocatorie della "padrona di casa". Ménage a trois, arte, LSD, amori trasgressivi: l'intervista di Amanda è stata un mix di confessioni esilaranti e profonde, a prova del fatto che, nonostante il tempo che passa, continua a essere un'indiscussa icona contemporanea. Cosa ha indossato per questo appuntamento speciale?

Amanda Lear, icona fashion senza tempo

Intervistata da Francesca Fagnani, Amanda Lear si è raccontata a 360 gradi: ha parlato del rapporto con Salvador Dalì, della storia d'amore con David Bowie e addirittura della sua tanto discussa ambiguità, il tutto senza perdere l'irriverenza e l'ironia che da sempre la contraddistinguono. Anche il look scelto per l'esclusivo appuntamento ha rispecchiato alla perfezione il suo essere una diva senza tempo. Per lei niente total black e tacchi a spillo d'ordinanza, non ha bisogno di seguire alla lettera il dress code da prima serata per brillare, le basta il suo fascino. Ha deciso di mixare comodità e glamour ma in modo super chic, abbinando dei pantaloni palazzo bordeaux a una giacca vinaccia. La vera protagonista dell'outfit è la camicia di raso fucsia, accessorio che le ha permesso di illuminare lo studio.

Il look di Amanda Lear a Belve

Il bracciale serpente di Amanda Lear

Amanda Lear non ha rinunciato a degli ulteriori accessori da diva, primi tra tutti gli occhiali da sole in stile Barbie Girl, ovvero con montatura e lenti rosa. Per quanto riguarda i gioielli, ha scelto una collana lunga con perle gold e cristalli fucsia e un appariscente bracciale d'oro e diamanti a forma di serpente (all'apparenza sembra il Tubogas di Bulgari ma in un'esclusiva versione vintage). Capelli biondo platino super vaporosi, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Amanda Lear con il suo stile senza tempo, la sua irriverenza e la sua simpatia ha dimostrato di essere la vera diva della prima puntata di Belve.