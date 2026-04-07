Francesca Fagnani torna a Belve: nella prima puntata indossa l’anello pantera da quasi 30mila euro

Oggi, martedì 7 aprile 2026, parte una nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani che ormai da anni ha conquistato la prima serata di Rai 2. Nella prima puntata a sedere sul tanto temuto sgabello ci sono tre ospiti d'eccezione, Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, anche se la vera protagonista continua a essere la "padrona di casa". Da sempre irriverente e chic, anche in questa occasione è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di eleganza: ecco chi ha firmato il look total black con anello-pantera del debutto.

Chi ha vestito Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve

Francesca Fagnani è tornata sul palco di Belve e, come da tradizione, ogni settimana intervista degli ospiti speciali con irriverenza e ironia. Seguita ancora una volta dalla fidata stylist Claudia Scutti, è rimasta fedele allo stile formale ma allo stesso tempo glamour che da sempre contraddistingue le sue apparizioni televisive. Per la prima puntata del programma ha scelto il total black, sfoggiando un elegante tailleur con pantaloni palazzo a vita alta e giacca avvitata, un modello arricchito da una rosa tridimensionale tono su tono ricamata sul bavero. A firmare il look è stata la Maison Giorgio Armani, che da anni accompagna la conduttrice durante le esperienze in prima serata.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani

L'anello con la pantera indossato da Francesca Fagnani

A completare il look della prima puntata di Belve di Francesca Fagnani sono stati gli accessori glamour, primi tra tutti i décolleté in vernice nera col vertiginoso tacco a spillo. A fare la differenza è stato l’anello Panthère de Cartier, per la precisione quello in oro bianco traforato decorato con onice e 2 granati tsavorite, la sua particolarità?

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Francesca Fagnani con anello Cartier

Riproduce il viso dell’iconica pantera (con tanto di pietre preziose al posto degli occhi). Sul sito ufficiale della gioielleria il prezioso viene venduto a 28.600 (anche se il prezzo può variare a seconda del peso e dei carati). Francesca ha inoltre aggiunto dei mini orecchini a cerchio e un anello coordinato, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli sciolti e ondulati.

Anello Panthère de Cartier

Il significato simbolico della pantera

La pantera è da sempre l’animale simbolo di Cartier. Entrata nel repertorio della Maison nel 1914 per volontà di Louis Cartier, ancora oggi è amatissima per il suo profondo significato simbolico. Predatore dal carattere deciso ma allo stesso tempo tenero e giocoso, è il simbolo di una personalità libera e forte ma dalle sfaccettature super dolci. Nonostante gli anni che passano, l'animale selvatico continua a rappresentare un’inesauribile fonte d’ispirazione per i designer, riflettendo il suo magnetismo su chi la indossa. Quale miglior simbolo di questo per dare il via a una nuova graffiante edizione di Belve?