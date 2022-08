Il catamarano di Ilary Blasi: quanto costa la vacanza in Croazia Vacanza in barca per Ilary Blasi che si sta godendo questi ultimi giorni di agosto in Croazia con la figlia e amici a bordo di un lussuoso catamarano.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi in vacanza in Croazia

Ilary Blasi continua la sua estate 2022 senza Francesco Totti in giro per il mondo. Dopo il safari in Tanzania, il resort a Zanzibar, il rientro in Italia tra il paese di origine e la vacanza sulle Dolomiti, è la volta della Croazia dove si è recata con la figlia e un gruppo di amici. Vediamo quanto costa la vacanza in barca nel Mar Adriatico di Ilary Blasi.

Ilary Blasi in catamarano nel mar della Croazia

Vacanza in barca per Ilary Blasi in Croazia. La nota showgirl si sta godendo questi ultimi giorni di agosto nel Mar Adriatico con la figlia Isabel e gli amici. Per questa vacanza spensierata il gruppo ha scelto di noleggiare uno yacht sulla costa della Dalmazia per spostarsi facilmente lungo la meravigliosa costa croata.

Il gruppo in barca con Ilary Blasi

Lo yacht su cui sta trascorrendo le vacanze Ilary Blasi è un catamarano Lagoon 50 di nome High life che può ospitare fino a 14 persone in sette cabine, una singola e sei doppie. L'imbarcazione comprende un ampio salotto interno con letto extra, sei bagni con doccia e comodo spazio esterno con divanetti, cuscini e reti sospese.

Il catamarano Lagoon 50

Il catamarano High Life è gestita dalla compagnia di charter Master Yachting che fornisce l'imbarcazione con riscaldamento, aria condizionata, cucina completamente attrezzata e diversi spazi esterni comuni con divano sia a poppa che a prua.

Il salone tipo a bordo di un catamarano Lagoon 50

Il costo per noleggiare il catamarano High Life varia molto in base al periodo in cui si decide di viaggiare, da quante persone occupano la barca e dagli optional che si decide di avere a bordo. Il prezzo per noleggiare l'imbarcazione nelle settimane centrali di agosto parte da 14.000 euro a settimana a cui bisogna aggiungere i costi di cambusa e gasolio oltre a tutti i servizi aggiuntivi desiderati dagli ospiti.