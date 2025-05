video suggerito

Ilary Blasi nella villa sul Lago di Como dove una suite costa oltre 5mila euro Dopo la chiusura di The Couple, Ilary Blasi si è concessa qualche giorno di vacanza sul Lago di Como: ecco dove sta soggiornando.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi era tornata in tv con The Couple, un reality sullo stesso stile del Grande Fratello ma con dei concorrenti in coppia, ma purtroppo ha visto il programma chiudere i battenti prima del previsto a causa degli ascolti bassissimi. Certo, non si è trattato di un "fallimento" causato da lei, ma è chiaro che la cosa potrebbe portare a non poca insoddisfazione dal punto di vista professionale. Per consolarsi ha pensato bene di concedersi qualche giorno di vacanza in una location suggestiva e lussuosa: ecco qual è il luogo in cui si è immortalata nelle ultime ore.

Ilary Blasi in vacanza sul Lago di Como

Nonostante l'insuccesso di The Couple, Ilary Blasi ha deciso di concedersi qualche giorno di relax, così da ricaricare le batterie dopo la breve esperienza televisiva. Questa volta, però, non è volata oltreoceano, in qualche meta super esotica o a Francoforte, la città natale del suo Bastian Muller, ha approfittato della permanenza a Milano per fare visita a una delle location più amate dalle star da qualche tempo a questa parte: il Lago di Como.

Ilary Blasi sul Lago di Como

Per essere precisi, ha prenotato una camera a Villa d'Este, ovvero dove qualche giorno fa si è tenuta la spettacolare sfilata di Chanelsfilata di Chanel. La conduttrice si è immortalata prima in accappatoio sul balcone della sua stanza, poi sulle rive del lago con tanto di galosce (naturalmente logate Chanel), lasciando intravedere dei meravigliosi panorami sullo sfondo.

Villa d'Este

Quanto costa dormire a Villa d'Este

Villa d'Este è una dimora di lusso che vanta origini aristocratiche. Progettata da Pellegrino Pellegrini, il "Tibaldi", un famoso architetto del ‘500, viene considerata una delle opere architettoniche più belle di sempre. È immersa in un parco di 10 ettari, vanta dei meravigliosi giardini e all'interno è arredata con incredibili opere d'arte come quelle della scuola del Canova o di Andrea Appiani.

Una suite di Villa d'Este

Storicamente è stata abitata da principesse, marchesi, sultani e zar, ma dal 1873 è diventata un resort a 5 stelle che offre scenari da favola sul Lago di Como. Quanto costa trascorrere una notte in questa meraviglia? Si parte da circa 1.300 euro per una camera doppia con vista sul cortile e si superano i 5.000 euro per una suite con vista lago (stanza probabilmente scelta da Ilary).

Villa d'Este