Ilary Blasi in vacanza con Isabel: in Croazia lancia il bikini bicolor col tanga “doppio” Ilary Blasi è in vacanza in Croazia con la figlia Isabel e con la sorella Silvia e ha approfittato dell’ennesima giornata al mare per lanciare il nuovo micro bikini must-have. La sua particolarità? Ha dei tanga “doppi” bicolor che sembrano essere sovrapposti.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanza in famiglia di Ilary Blasi: dopo aver annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti non si è praticamente mai fermata, dando prova di voler affrontare questo periodo difficile con positività e dinamismo. L'estate della conduttrice è partita con un tour dell'Africa tra safari e resort di lusso in riva al mare, è continuata con qualche bagno a Sabaudia e con del trekking sulle Dolomiti, mentre ora è il momento del mare cristallino della Croazia, dove sta passando le giornate in compagnia della piccola Isabel e della sorella Silvia. Chi ha detto che è troppo tardi per lanciare un nuovo trend dell'estate? Ilary ha smentito le convenzioni indossando il capo che di sicuro spopolerà anche nel prossimo anno.

Ilary Blasi in Croazia con la figlia e la sorella

Avevamo lasciato Ilary Blasi in barca tra caftani bianchi, borsette griffate e copricostume con le frange, oggi la ritroviamo alle prese con un bagno nelle acque cristalline delle isole croate. Insieme a Isabel e Silvia si è concessa una piccola pausa dal tour del paese a bordo dello yacht e ha attraccato su una spiaggetta incontaminata. Ha giocato in acqua con la figlia, ha posato in compagnia dei suoi compagni di viaggio e ha rivelato una forma fisica impeccabile: insomma, Ilary sembra non sentire affatto il peso della separazione da Totti e dei gossip più o meno veritieri che la riguardano.

Ilary Blasi con la sorella Silvia e un’amica

Il nuovo micro bikini di Ilary Blasi

Cosa ha indossato per l'ennesima giornata al mare? Un micro bikini che si preannuncia il must have sia della fine dell'estate 2022 che della prossima stagione calda. Ilary ha puntato tutto su un due pezzi "spezzato": il reggiseno è total black con le spalline larghe, modello sportivo, sotto ha un tanga bicolor doppio. Cosa significa? È contraddistinto da due slip che sembrano essere sovrapposti, uno è fucsia, l'altro è verde smeraldo, così da creare un adorabile effetto color block. Capelli sciolti bagnati dalla salsedine, viso struccato e scrunchie al polso: la Blasi potrà pure essere alle prese con un momento difficile ma a quanto pare non ha perso la passione per la moda e per i trend esuberanti.

Leggi anche Ilary Blasi col bikini di cristalli in Africa: al mare usa il foulard griffato come bandana