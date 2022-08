Ilary Blasi in barca con cappello di paglia e abito di frange: la vacanza in Croazia è trendy Continuano le vacanze da single di Ilary Blasi: è in Croazia con la figlia Isabel e si sta godendo un tour in barca tra le acque cristalline del paese. Per l’occasione ha seguito il trend del cappello di paglia e non ha rinunciato a rossetto e orecchini d’oro.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: poco più di un mese fa ha annunciato la separazione dal marito Francesco Totti e da allora non ha più rilasciato dichiarazioni sulla questione. Nonostante i media abbiano scovato alcune indiscrezioni (che non sono state mai né smentite, né confermate), la conduttrice ha preferito rimanere in silenzio, godendosi al massimo le vacanze con i figli e con la famiglia. Dopo essere stata prima in Africa e poi sulle Dolomiti, ora è volata in Croazia ed è qui che si sta godendo un tour in barca con la piccola Isabel e con alcuni amici. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Ilary Blasi con l'abito di frange

L'avevamo lasciata col caftano bianco e la borsetta griffata, oggi ritroviamo Ilary Blasi sempre in barca ma con un look differente. Non ha rinunciato ai copricostumi dal mood hippie ma questa volta ha optato per un modello più sinuoso e sensuale.

Ilary Blasi col copricostume con le frange

Ha infatti sfoggiato un abito color nude, un modello col corpino intrecciato e la gonna di frange che lascia intravedere chiaramente il bikini micro e sgambato a quadretti marroni scelto per la giornata alle prese con mare, tuffi e tintarella. Piedi nudi, capelli spettinati bagnati dalla salsedine e orologio d'oro al polso: la Blasi non rinuncia alla sua passione per la moda e per il glamour neppure in vacanza.

Leggi anche Ilary Blasi da piccola con frangia e bikini a pois: era una bambina super trendy

Ilary Blasi in barca

Lo stile vacanziero di Ilary Blasi è trendy

Ci sono alcuni accessori trendy e sofisticati con cui Ilary Blasi ha completato il suo look da barca. Di cosa si tratta? Innanzitutto si è coperta il viso con un maxi cappello di paglia, uno dei must di stagione, per la precisione un modello a falda larga che cade morbido sul volto, così da proteggere la pelle dai raggi solari. La presentatrice ha inoltre sfoggiato i suoi orecchini preferiti, i cerchi d'oro mini e doppi, e non ha rinunciato al rossetto, puntando tutto su una tinta tra il rosso e l'arancione. Da diversi giorni, inoltre, al collo porta una collana di perle con un mini cuoricino in pvc fucsia fluo. Si tratterà di un regalo che qualcuno le ha fatto dopo la rottura con Francesco Totti?