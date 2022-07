Le piume sono la tendenza dell’estate per abiti e sandali (come quelli di Valentina Ferragni) Da Gucci a Saint Laurent, da Valentino a Roberto Cavalli: le piume invadono le passerelle Primavera/Estate 2022 portando un tocco di glamour e leggerezza nei look estivi.

A cura di Beatrice Manca

Ermanno Scervino, Valentina Ferragni, Giambattista Valli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Leggere, vezzose, seducenti. Le piume, simbolo assoluto di glamour e frivolezza, invadono le passerelle (e il guardaroba) dell'estate 2022. Da Gucci a Saint Laurent, da Valentino a Bottega Veneta, passando per Gucci e Roberto Cavalli: tra abiti e accessori coloratissimi e sfarzosi, la moda ci riporta all'epoca delle grandi dive e ai fasti hollywoodiani, per non dire regali. Un'appassionata dei look ‘plumage' è Valentina Ferragni: ecco i capi e gli accessori perfetti per brillare nei look estivi.

Valentina Ferragni e la passione per le piume

L'influencer Valentina Ferragni è una vera appassionata di look ‘piumati' e ha colorato i suoi look estivi con accessori molto glamour: dal body nude con le piume arancio sui polsi sfoggiato a Parigi fino al minidress blu con l'orlo ‘plumage' indossato a un addio al nubilato a Sorrento. Ma l'accessorio che le ha rubato il cuore sono i sandali colorati con le piume di Bottega Veneta: la sorella di Chiara Ferragni li ha mostrati in una storia di Instagram, così innamorata del modello ‘Dot' da non sapere che colore scegliere!

I sandali con le piume di Bottega Veneta di Chiara Ferragni

Le piume tornano in passerella per l'estate 2022

Corsi e ricorsi della moda: le passerelle Primavera/Estate 2022 si sono lasciate sedurre dalla tendenza più regale e lussuosa della storia, quella delle piume colorate. Nei secoli le piume hanno adornato abiti e cappelli di re e regine, per poi essere sfoggiate, più prosaicamente, dalle dive hollywoodiane. Ma le piume hanno anche un altro lato, frivolo e sensuale, che deriva dalla tradizione del burlesque e dagli abiti delle flappers anni Venti.

Vestito di piume Ermanno Scervino

La moda dell'estate 2022 esplora ogni possibile interpretazione delle piume: Gucci si lascia sedurre dalla grandeur hollywoodiana e fa sfilate abiti lunghi e cappe di piume, mentre Ermanno Scervino tesse l'elogio della leggerezza con minidress svolazzanti.

Abito da sera con le piume Gucci

Giambattista Valli aggiunge un tocco di romanticismo a bluse e abiti con piume colorate, mentre Emilio Pucci completa i look essenziali con minibag e sandali ‘piumati'. I look estivi sono l'occasione giusta per concedersi un po' di frivolezza e sperimentare la tendenza più glamour – e chic – dell'estate!