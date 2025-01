video suggerito

Chi ha firmato e quanto costa il look nero di Ilary Blasi nella nuova serie di Netflix Ilary Blasi è tornata su Netflix con una nuova docu-serie in cui si racconta. Chi ha firmato e quanto costa il look nero che ha sfoggiato durante l’intervista? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata su Netflix con il "secondo capito" della docu-serie dedicata a lei. Lo scorso anno in Unica aveva raccontato la travagliata fine del matrimonio con Francesco Totti, mentre ora in Ilary si è mostrata alle prese con la sua nuova vita fatta di aperitivi con le amiche, ritrovate passioni e romantici momenti col compagno Bastian Muller (che per la prima volta è voluto apparire in tv). Se per i "normali" impegni lavorativi la conduttrice punta sempre sull'esuberanza, per l'intervista che fa da sfondo alle puntate della serie ha preferito uno stile minimal, anche se con qualche guizzo glamour (proprio come aveva fatto in precedenza con i tacchi-sigarettai tacchi-sigaretta): ecco, dunque, tutti i dettagli del look total black dell'intervista.

Chi è lo stylist di Ilary Blasi nella serie di Netflix

Per la nuova esperienza su Netflix Ilary Blasi ha cambiato stylist: se per i programmi tv in passato si era sempre affidata a Silvia Giacò, ora ha lasciato curare il suo armadio a Simone Guidarelli.

Il look dark di Ilary Blasi

È proprio in collaborazione con lui che è nato il look total black dell'intervista. Niente scintillii, accessori appariscenti o abiti principeschi, la conduttrice ha puntato su uno stile minimal ma allo stesso tempo glamour.

Body Wolford

Ha abbinato un body dark di Wolford, per la precisione il modello Colorado con maniche lunghe e collo alto, a una maxi gonna a sirena con strascico firmata AvaroFiglio. Quali sono i prezzi dei due capi? Sui siti ufficiali delle rispettive Maison vengono venduti a 195 e 966 euro.

Gonna AvaroFiglio

Quanto costano le pumps di vernice di Ilary Blasi

A completare il look dark di Ilary Blasi non potevano mancare degli ulteriori accessori fashion. La conduttrice ha abbinato gonna e body dark a un paio di décolleté in vernice nera, ovvero le pumps Ivy di Le Silla: hanno la punta affusolata, le linee sinuose e femminili e un tacco a spillo di 120 mm che esalta le gambe con sensualità. Quanto costano? 624 euro.

Pumps Ivy di Le Silla

A spezzare il total black sono stati semplicemente i gioielli gold, dai maxi cerchi di Sharra Pagano (125 euro) ai quattro bracciali rigidi bagnati in oro 18 kt di Giovanni Raspini (ogni pezzo costa 245 euro). In totale, dunque, l'outfit nero vale 2.890 euro e di sicuro diventerà imitatissimo durante l'inverno 2025.

Ilary con orecchini Sharra Pagano