Com'è nata la passione per i tarocchi di Ilary Blasi: la rivelazione nella nuova serie di Netflix Su Netflix è appena arrivata Ilary, la seconda docu-serie dedicata a Ilary Blasi che racconta la "nuova vita" dopo la separazione da Francesco Totti. In quanti sapevano che la conduttrice ha la passione per i tarocchi?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 9 gennaio 2025, è arrivata su Netflix Ilary, la nuova docu-serie dedicata a Ilary Blasi. A più di un anno dal successo di Unica, dove aveva raccontato a cuore aperto della fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice è diventata protagonista di un "secondo capitolo" della saga. La sua vita è completamente cambiata dopo la separazione e non solo perché ha dovuto dire addio al "vecchio" nucleo familiare, ha cominciato ad avere più tempo da dedicare a se stessa, alle amiche di sempre e alle persone care (prima tra tutte nonna Marcella). Come se non bastasse, ha anche ritrovato l'amore al fianco di Bastian Muller. Una passione inedita che non aveva mai rivelato prima? Quella per i tarocchi: ecco per quale motivo ama tanto farsi fare le carte.

Chi è il cartomante di fiducia di Ilary Blasi

Come già preannunciato nel trailer di qualche mese fa, nella nuova docu-serie di Netflix dedicata a Ilary Blasi i tarocchi la fanno da padrone. La conduttrice si affida regolarmente al suo amico Jacopo, meglio noto sui social come Giulio Tarot, che apre le porte di casa sua sia a lei che ai suoi amici per la lettura delle carte (da fare rigorosamente dopo l'accensione del Palo Santo). Ilary è espertissima sulla questione, tanto da consigliare all'amica Giorgia di non incrociare le gambe durante il momento della previsione. In una delle scene ha dichiarato: "I tarocchi mi divertono, mi incuriosiscono, così come i fondi del caffè, la lettura della mano, tutte queste cose che hanno a che fare con l'ignoto. Noi conviviamo con la paura, l'ignoto fa parte della nostra vita: se noi sapessimo tutto quello che deve succedere, sarebbe una noia, è bello anche lasciarsi sorprendere, stupire".

Ilary Blasi con Giulio Tarot

L'incontro con Bastian Muller previsto dalla fattucchiera

Com'è nata questa passione per i tarocchi? Lo ha rivelato lei stessa in Ilary, dove ha spiegato: "Alla fine è andato tutto bene e mi sono detta perché non provare? Siamo in ballo, balliamo". Certo, spesso ha avuto dei dubbi sui cartomanti a cui si è affidata, visto che, essendo una star della tv, probabilmente sapevano già tutto su di lei ma alla fine si è convinta dopo aver notato che alcune previsioni si avveravano davvero. Nella prima puntata della serie Ilary ha addirittura rivelato che la storia d'amore con Bastian era stata anticipata da una fattucchiera che le aveva letto la mano poco prima del viaggio a New York organizzato a due mesi dalla separazione da Totti, momento in cui è avvenuto davvero il primo incontro con l'imprenditore tedesco. Non sorprende, dunque, che creda non poco nella veridicità di questi "metodi" per la previsione del futuro.