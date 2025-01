Ilary Blasi, cosa non vuole indossare: parla lo stylist “Non ama gli spacchi, ha una sua sensualità”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata su Netflix con Ilary, il "secondo capitolo" della docu-serie tutte sua: archiviato il divorzio da Francesco Totti, ora racconta della nuova vita fatta di aperitivi con le amiche, ritrovate passioni e viaggi in giro per il mondo con Bastian Muller. A rendere iconiche tutte le puntate non possono che essere i look glamour, colorati e audaci che sfoggia per le diverse esperienze, dal completo dark per l'intervista al tailleur scintillante per la presentazione del libro. A curare l'armadio della conduttrice per questo progetto speciale è stato Simone Guidarelli, stylist che condivide con lei un profondo rapporto di amicizia da quasi 15 anni. A Fanpage.it lo abbiamo intervistato, facendoci rivelare alcune indiscrezioni sullo stile che ha contribuito a trasformare Ilary in un'icona fashion contemporanea.

Com'è nato l'iconico look con il tacco a sigaretta di Ilary Blasi

Art director, esperto fashion e stylist: Simone Guidarelli è impegnato su moltissimi fronti nel settore moda ma, in occasione dell'uscita di Ilary, ha accettato di lavorare con la conduttrice, con la quale condivide un'amicizia nata circa 15 anni fa dopo alcune collaborazioni per delle copertine di Vanity Fair. Già in Unica, la prima docu-serie targata Netflix, la conduttrice lo aveva voluto al suo fianco e ora ha ancora una volta dimostrato di fidarsi ciecamente di lui.

Il look di Unica curato da Simone Guidarelli

"L'anno scorso ho proposto il tacco a sigaretta per un motivo preciso: viviamo in un mondo in cui esponiamo il corpo ma poi ci facciamo problemi se un tacco ironico a sigaretta può destare scalpore, Ilary invece ha dimostrato di essere una donna audace, è esattamente come la si vede. La sua ironia, il suo fregarsene delle discussioni inutili mi piace, dà prova del suo essere molto aperta allo styling, anche se sa esattamente quello che vuole. Da questo punto di vista io la trovo "poco italiana", lei è molto internazionale", ha dichiarato Simone Guidarelli.

Le scarpe col tacco sigaretta

Le ispirazioni nel completo dark di Ilary nella nuova serie

Come è nato il look total black dell'intervista di Ilary? Simone Guidarelli ha spiegato che il suo obiettivo era far sentire la conduttrice a suo agio ma senza dettagli troppo audaci, così da dare risalto alle sue parole piuttosto che agli abiti.

Il look total black di Ilary Blasi

"Sul look nero della seconda serie abbiamo discusso tantissimo perché avevamo opinioni completamente diverse. Lei inizialmente voleva un look che non somigliasse al precedente, non voleva il bianco e nero, non voleva il troppo nero o una gonna troppo lunga. Io ho portato tutti i look che lei desiderava e 5 opzioni un po' più folli", ha dichiarato Guidarelli. Gli orecchini gold, ad esempio, non sono dei semplici cerchi ma sono dei custom di Sharra Pagano che riprendono gli iconici orecchini di Moschino degli anni '90. Col top di Walford lo stylist ha voluto coprire tutto ma esaltando la silhouette, la gonna lunga con la coda messa di giorno era un accessorio "divertente", mentre i décolleté di Le Silla con l'onda hanno dato risalto al piede a ogni movimento. "Durante l'intervista è come se Ilary parlasse con un'amica a casa, sul divano, al ritorno da una festa", ha spiegato lo stylist.

Ilary con orecchini Sharra Pagano

La preparazione dei look della serie ha richiesto un lavoro di 6 mesi

Simone Guidarelli ha curato tutti i look di Ilary nella seconda serie: il lavoro è stato lunghissimo e durissimo, basti pensare al fatto che ha necessitato di 6 mesi per essere portato a termine. Nell'intervista lo stylist ci ha spiegato: "Per ogni cambio ho portato numerose proposte, anche diverse (in totale sono più di mille pezzi). Volevo allontanare Ilary da alcuni suoi vezzi, da alcune cose che le piacciono molto come i capi molto attillati, dunque ho lavorato molto con i brand per avere dei custom made e ho aggiunto qualche accento di follia (come la stringata maschile bassa col calzino). Volevo che l'abito non fosse mai troppo protagonista: deve esserci ma non deve distogliere l'attenzione. Non la volevo troppo perfetta".

Il look completato con la stringata maschile col calzino

Quali sono gli abiti che Ilary Blasi non vorrebbe mai indossare

Sebbene da sempre sia appassionata di moda, a detta dello stylist Ilary ha bisogno di essere spronata per lanciarsi in nuove sperimentazioni di stile. Simone Guidarelli ha infatti rivelato: "È un po' "pigra" a provare le cose, io le porto molte proposte e la sprono a vedersi in un altro modo, a indossare capi che non rientrano nel suo stile. Alla fine sperimenta e si convince, è una donna che osa ma va un po' spronata".

Uno dei look per il viaggio a Tokyo

Quali sono i capi che non vorrebbe mai indossare? Stando alle dichiarazioni dello stylist, non le piacciono gli abiti con troppi spacchi ma, avendo un concetto di sensualità tutto suo, riesce a essere sexy anche con camicia e jeans cargo. "Ha una sensualità innata ed è questo che fa il suo fascino, non risulta mai costruita, ha un atteggiamento umano che la rende speciale", ha dichiarato Simone. La loro collaborazione continuerà anche in tv? Mai dire mai.

Ilary in pantaloni cargo e canotta