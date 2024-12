video suggerito

La vita di Ilary Blasi raccontata su Netflix: tutti i look della serie tv Il 9 gennaio arriverà su Netflix la serie dedicata alla vita di Ilary Blasi: la conduttrice si mostra coi look glamour del lavoro e quelli casual del privato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi

L'avevamo lasciata in Unica alle prese con l'imminente separazione da Francesco Totti; ora ritroviamo Ilary Blasi in un'altra serie Netflix, dedicata però alla sua nuova vita. Ilary, questo il titolo, uscirà il 9 gennaio: trascina lo spettatore nel dietro le quinte della quotidianità della conduttrice, per raccontarla con leggerezza e ironia. Tra aperitivi, shopping, viaggi, vacanze e progetti di lavoro compaiono anche guest star d’eccezione come Federica Sciarelli, Michelle Hunziker, Nicola Savino. Presenti anche le amiche, le sorelle Silvia e Melory Blasi e il nuovo compagno della showgirl: Bastian Muller per la prima volta parlerà davanti alle telecamere del loro amore.

Ilary blasi a Battiti Live

La vita di Ilary Blasi in una serie Netflix

Ilary porta sul piccolo schermo la vita della conduttrice. Offre un ritratto completo della sua personalità: una donna irriverente, ironica, sarcastica, autentica, sempre pronta a mettersi in gioco, ma che dietro la corazza custodisce gelosamente un mondo più intimo e profondo, che pochi conoscono. Nella serie la vediamo alle prese con la sua nuova vita, dopo la fine del matrimonio: assisteremo ai suoi primi passi nel mondo del cinema come attrice, la vedremo prendere lezioni di cucina con Ruben e lanciarsi col paracadute, per sconfiggere una delle sue più grandi paure.

Ilary Blasi a Tokyo

Addirittura nella serie arriverà a iscriversi all’università, per coronare il sogno di diventare criminologa. Spazio anche all'avventura sul palco di Battiti Live con Alvin, a una giornata in compagnia della nonna novantenne, al firmacopie a Tokyo del suo libro, a una seduta dal cartomante. Tutto questo nel corso di cinque episodi.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker

I look nella serie

La serie ripercorre alcuni momenti recenti, della vita della showgirl. La vediamo, per esempio, assieme all'amica Michelle Hunziker alla global premiere di Emily in Paris che si è svolta a settembre. Ilary Blasi ha partecipato indossando un look total black: giacca lucida monopetto con bottone centrale e spalline imbottite (trasformata in mini abito) con un paio di stivali stringati e pochette trapuntata di Chanel, il suo brand del cuore. Un altro momento iconico è quello sul palco di Battiti Live: nella scorsa edizione del programma estivo è subentrata a Elisabetta Gregoraci alla conduzione.

Ilary Blasi e la nonna

Nella quarta puntata, andata in onda il 29 luglio, è salita sul palco con un paio di jeans e body in lurex color bronzo, abbinato alle scarpe dal tacco vertiginoso, con cascata di bracciali. Canotta bianca con maxi scollatura per la giornata assieme alla nonna, alle prese col rinnovo della patente; abito nero con dettaglio cut-out sul fianco per le strade di Tokyo, dove si è recata per il firmacopie del suo libro. Insomma, dai look glamour di lavoro a quelli casual della vita privata, Ilary ci mostra l'amata conduttrice in tutte le vesti possibili.