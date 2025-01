Ilary Blasi, quanto costano gli orecchini e i bracciali gold che indossa nella nuova serie di Netflix

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è tornata su Netflix: a partire da oggi, 9 gennaio 2025, è fuori la sua nuova docu-serie intitolata Ilary. Se in Unica aveva raccontato della fine del matrimonio con Francesco Totti, ora in questo secondo capitolo della saga è riuscita a lasciarsi tutto alle spalle, dando ufficialmente il via a una nuova ed esaltante fase della sua vita. Ha ridefinito le priorità quotidiane, ha dedicato molto più tempo alle amiche di sempre (e ai tarocchi) e soprattutto ha ritrovato l'amore al fianco di Bastian Muller. Come da tradizione, in ogni puntata alterna scene girate durante le sue "normali" giornate a un'intervista a cuore aperto e in ogni occasione sfoggia sempre dei look super glamour. Chi ha firmato e quanto costano i gioielli gold che indossa durante il racconto?

Chi ha firmato i maxi orecchini di Ilary Blasi nella serie di Netflix

Per l'intervista realizzata per la nuova docu-serie di Netflix Ilary Blasi ha scelto la sobrietà del total black, così da portare l'attenzione del pubblico sulle sue parole. Naturalmente non sono mancati dei "guizzi" glamour, dalle scarpe col tacco a spillo di Le Silla alla maxi gonna di raso, anche se a fare la differenza sono stati i gioielli, tutti gold, rigidi e appariscenti.

Orecchini Demaldè

I maxi orecchini, in particolare, la fanno da protagonisti, visto che sono bene in evidenza in ogni ripresa realizzata in primo piano. Si tratta di un paio pendenti in ottone placcato oro, con pastiglia a semisfera e cerchi tubolari: a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di un accessorio extra lusso da migliaia di euro, sono firmati Demaldè e sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 65 euro.

Ilary con orecchini Demaldè

I bracciali rigidi di Ilary Blasi

Per completare il look da docu-serie Ilary Blasi ha scelto una serie di bracciali coordinati, ovvero sempre rigidi e gold. Per essere precisi sono i Bangle bambù piccoli di Giovanni Raspini, un modello in Argento 925 bagnato in oro 18 kt che si rifà all'iconica forma del bambù.

Bracciale di Giovanni Raspini

Sebbene il design rigido dia l'idea che il gioiello sia molto pesante, in verità è una creazione leggerissima e piena di luce. La conduttrice ne ha sfoggiati quattro identici, due su ogni polso, portandoli sopra le maniche del top a collo alto. Quanto costa ogni bracciale? Sul sito del marchio il prezzo è di 245 euro (quindi in totale si arriva a 980 euro). In quante prenderanno ispirazione dal suo stile per i loro prossimi look invernali?

Il look total black di Ilary Blasi