Jacqueline Di Giacomo sul palco con Ultimo annuncia la maternità in abito tie-dye azzurro Ultimo diventerà papà: ha fatto salire la fidanzata Jacqueline Di Giacomo sul palco durante il concerto per annunciarlo. L’azzurro dell’abito è forse un indizio sul sesso del bebè? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo stanno per diventare genitori. La coppia lo ha annunciato in grande stile, direttamente dal palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove il cantante si stava esibendo in concerto. La notizia circolava in realtà da settimane, ma solo ora i due hanno deciso di confermarla, condividendo la loro gioia coi fan.

Ultimo presto papà

Non ho voglia di altre persone. Non ho voglia di cose nuove. Parlami, portami altrove. Tra stelle accese e spiagge vuote. Avanti, parlami e portami altrove. Tra i miei testi e la tua voce. Basta che sia altrove.

Questa la dedica di Ultimo per la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo nella canzone Altrove, il brano che ha anticipato e dato il nome all'album uscito il 17 maggio scorso. Lei, 24 anni, è la figlia di Heather Parisi, legata al cantante 28enne dal 2021, dopo essersi conosciuti sui social durante la pandemia. La coppia da settimane era al centro del gossip: si vociferava dell'allargamento della famiglia e dell'arrivo di un figlio, il primo.

La coppia ha aspettato prima di confermare e lo ha fatto in grande stile: i fan presenti al concerto allo stadio Olimpico di Roma hanno assistito in diretta all'annuncio. È stato un momento molto romantico, accompagnato dagli applausi scroscianti del pubblico, tra migliaia di luci accese tutt'intorno. Poi i due hanno condiviso il video sui social, aggiungendo come didascalia solo un cuore azzurro e la lettera E: due indizi sul sesso e l'iniziale del nome del bebé, forse.

L'annuncio in azzurro

Jacqueline Luna Di Giacomo è salita sul palco col fidanzato indossando un abito lungo a maniche lunghe aderente effetto tye-die, interamente sfumato, col colletto leggermente alto, nei toni del bianco e dell'azzurro. Anche la scelta del colore potrebbe essere un ulteriore indizio sul sesso del nascituro.