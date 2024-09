La casa di Ultimo e Jacqueline Di Giacomo a New York: l’appartamento con vista su Central Park

video suggerito

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono partiti per New York dove, tra poche settimane, nascerà il loro primo figlio.

Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo

Ultimo e Jacqueline Di Giacomo si sono trasferiti a New York dove, tra poche settimane, nascerà il loro primo figlio. Il cantante romano aveva annunciato sui suoi social che la coppia avrebbe lasciato l'Italia per un po', proprio per far nascere il bambino negli Stati Uniti. Chi nasce nel Paese, infatti, acquisisce di diritto la cittadinanza statunitense: dunque il piccolo avrà fin dalla nascita doppia cittadinanza. Ancora massimo riserbo sul nome del bambino di cui, finora, conosciamo solo l'iniziale, la E. In attesa di diventare per la prima volta genitori, i due si godono la loro splendida casa a Manhattan, un vero sogno a occhi aperti.

Le foto della casa di Ultimo e Jacqueline Di Giacomo a New York

Negli ultimi giorni Jacqueline Di Giacomo e Ultimo hanno iniziato a condividere alcuni momenti della loro vita newyorkese. Il cantante ha postato su Instagram diversi scatti della loro casa, un appartamento meraviglioso nel cuore di Manhattan. La casa, infatti, presenta un grande salone e cucina con immense finestre a vetri. Da qui la vista sugli alberi di Central Park e sullo skyline della città è unica.

Jacqueline Di Giacomo nella casa di New York

Gli arredi interni sono perlopiù tutti sui toni neutri del bianco e del beige, come vediamo anche nella foto che Ultimo ha condiviso sui social: lo scatto ritrae Jacqueline Luna che posa di fronte alla grande vetrata davanti alla quale sono posizionate due poltroncine e un piccolo tavolino d'arredamento. Le vetrate, poi, si ritrovano anche in cucina dove una panca foderata costeggia le finestre della casa, permettendo di fare colazioni affacciati sullo skyline della città.

Ultimo e Jacqueline Di Giacomo nella casa di New York

Nello slideshow di foto che il cantante ha postato sui social è possibile vedere anche uno scorcio del salotto dove la televisione si trova al cento di un grande mobile bianco, illuminato da una lampada di design. Il divano ad angolo, sui toni del grigio, è l'ultimo tocco a una sala interamente arredata su toni freddi, come testimonia anche la console bianca che si è intravista nelle storie di Jacqueline Luna Di Giacomo. Nonostante gli arredi moderni e super chic, il vero tocco magico dell'abitazione è la vista, come ha mostrato lo stesso Ultimo in un video girato all'alba e condiviso sui social

La vista dalla casa di Ultimo a New York