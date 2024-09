video suggerito

Jacqueline Luna e Ultimo a New York per la nascita del loro primo figlio: “È troppo bello qui” Qualche settimana fa Ultimo e Jacqueline Luna avevano annunciato di voler lasciare l’Italia. Ora la coppia si trova a New York in attesa della nascita del loro primo figlio: “Baby E”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

199 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Io e Toffee siamo due tipiche razze newyorkesi che passeggiano a Central Park in un sabato mattina" dice sorridendo Jacqueline Luna Di Giacomo in un video condiviso su Instagram. Qualche settimana fa lei e Ultimo avevano annunciato il desiderio di lasciare l'Italia e di far nascere il loro primo figlio "Baby E" negli Stati Uniti.

Jacqueline Luna a New York

Jacqueline Luna è entusiasta della sua permanenza nella Grande Mela. Nelle storie condivise sul suo profilo Instagram non nasconde la sua felicità e racconta: "La cosa più bella di questa città è che chiunque sembra uscito da un film, questa bambina mi ha appena guardato la pancia stupita. È troppo bello qui". La futura mamma ha trascorso il sabato mattina passeggiando per Central Park insieme alla sua cagnolina Toffee: "Io e Toffee siamo due tipiche ragazze newyorkesi in un sabato mattina".

Tra le sue storie c'è anche spazio per mostrarsi orgogliosa di essersi mimetizzata tra i local: "Non mi sono mai sentita più newyorkese di adesso perché si è avvicinata una persona per chiedermi indicazioni e io sapevo dove farlo andare!". Jacqueline Luna, poi, confessa: "Sto entrando in fissa con i passeggini e guardo tutti quelli che mi capitano davanti".

L'annuncio di Ultimo e Jacqueline: "Ciao Italia per un po'"

Ultimo e Jacqueline Luna avevano annunciato la loro partenza con una foto condivisa sui social. Nello scatto il cantante stringe a sé l'influencer e a corredo dell'immagine la didascalia: "Ciao Italia per un po'". Tanti i commenti in cui i follower gli auguravano buon viaggio e tra questi anche quello di Jacqueline, che scherzava: "Stai scappando in Messico, dì la verità". La futura mamma aveva poi ricondiviso l'immagine tra le sue storie Instagram, accompagnandola con una frase della canzone Buon Viaggio di Ultimo: "Sarò il vento che ti scrolla l'ansia di dosso".