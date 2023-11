Alessia Solidani, da parrucchiera a imprenditrice: la storia dell’haistylist di Ilary Blasi Alessia Solidani ha partecipato alle riprese di Unica. Amica fidata e parrucchiera di Ilary Blasi, era con lei durante il famoso “caffè” con l’uomo misterioso citato dalla conduttrice nel docu-film di Netflix. Chi è e come ha fatto a trasformarsi in una vera e propria imprenditrice?

A cura di Valeria Paglionico

Unica, il docu-film in cui Ilary Blasi racconta la sua versione dei fatti sulla separazione da Francesco Totti, è tra i titoli più popolari su Netflix, tanto che in pochi giorni è riuscito a superare anche alcuni grandi nomi del mercato internazionale. Tradimenti, paparazzi, borse rubate (e poi ritrovate): nel racconto di Ilary viene citata anche Alessia Solidani, sua parrucchiera, collaboratrice e amica fidata che ha condiviso con lei il caffè preso con l'uomo "misterioso" di cui si parla nel film. Qualche tempo fa l'abbiamo intervistata a Fanpage.it, facendoci raccontare alcune tappe fondamentali della sua carriera: ecco come ha fatto a diventare una vera e propria imprenditrice.

Alessia Solidani in Unica

Gli esordi di Alessia Solidani nel mondo dell'hairstyling

Come dichiarato da Alessia Solidani in persona in un'intervista rilasciataci diverso tempo fa, la sua carriera è cominciata nel più "classico" dei modi: ha ereditato un piccolo negozio dalla mamma anche se quest'ultima ha provato in tutti i modi a "depistarla". "Non le andava bene che io non studiassi e mi ha mandato in un'accademia per hairstylist. Fin dalla prima gara internazionale ho vinto, c'era gente che si preparava da anni, io ho raggiunto questo risultato in due mesi. Da lì è stato tutto in discesa, ho bruciato le tappe", sono state queste le parole di Alessia.

Alessia Solidani, Ilary Blasi e Graziella Lepedota

La svolta è arrivata nel 1995 quando ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo: dopo essere entrata nello staff del programma Numero 1 di Pippo Baudo e aver guadagnato il podio a un altro concorso internazionale, ha debuttato nell'Alta Moda con Sergio Valente. Dopo 3-4 anni nel settore fashion, è tornata alla tv ed è proprio lì che ha conosciuto moltissime star che si sono affezionate a lei, prime tra tutte Michelle Hunziker e Ilary Blasi.

Alessia Solidani e Ilary Blasi

Il rapporto di amicizia con Ilary Blasi

Oggi Alessia Solidani è una vera è propria imprenditrice, ha 5 saloni di bellezza sparsi in diversi quartieri di Roma, dall'Eur a Monteverde, dai Parioli a Prati, fino ad arrivare al quartiere Talenti, e tutti sono frequentatissimi ogni giorno, tanto che ricevono solo per appuntamento. Il segreto del suo successo? Alessia tratta le star come qualsiasi altra cliente, facendole ragionare su un possibile cambio look più o meno estremo in base alle loro esigenze. Con Ilary, in particolare, lavora da oltre 20 anni, tanto che il semplice rapporto professionale si è trasformato in una profonda amicizia. "Con lei mi sono divertita perché è una che sperimenta", sono state queste le parole dell'hairstylist sulla conduttrice. Insomma, il successo è arrivato in modo super naturale e, complice l'innato talento, tutti i clienti "famosi" si sono affezionati, trasformandola in una business woman richiestissima.

Alessia Solidani e Ilary Blasi a L'Isola