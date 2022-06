Chiara Ferragni lancia il look più audace dell’estate: l’abito intrecciato sul seno In fatto di tendenze Chiara Ferragni è sempre un passo avanti: il suo abito cut out con la schiena nuda è il look da copiare per le serate estive!

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni si sta godendo una vacanza a Forte dei Marmi con i bambini, Leone e Vittoria. Tra una giornata in spiaggia con la sorella Francesca (splendida in bikini durante l'ultimo mese di gravidanza) e una visita alle cave di marmo di Carrara, l'imprenditrice digitale si è concessa una serata in discoteca con gli amici. Per l'occasione ha sfoggiato un look sensuale e glamour che detterà le tendenze estive. Ricordate gli halter top anni Duemila, con le fasce intrecciate sul collo come un foulard? Chiara Ferragni sfoggia la versione abito, con un grande oblò centrale che svela l'underboob.

Il vestito intrecciato di Chiara Ferragni

In fatto di tendenze Chiara Ferragni è sempre un passo avanti. L'influencer si è scatenata in discoteca insieme agli amici con un look spettacolare: un abito nero intrecciato come un foulard che disegna il corpo. Il minidress aderente è caratterizzato da due fasce intrecciate sul petto che lasciano seno e torace scoperto. Nella parte inferiore il top si unisce alla minigonna, rivelando la schiena nuda. Per completare il look Chiara Ferragni ha indossato sandali neri con tacco alto e zeppa e un paio di maxi orecchini dorati, perfetti per far risaltare l'abbronzatura. Il tocco finale? L'eyeliner sugli occhi e la coda di cavallo che lasciava il viso scoperto.

Chiara Ferragni mostra l’abito intrecciato

Gli abiti cut out sono la tendenza dell'estate 2022

Ora che le temperature già estive lo permettono, è tempo di sfoggiare minidress e osare con le scollature. La tendenza da seguire è quella degli abiti cut out, con tagli e ‘oblò' rivelatori che disegnano geometrie sul corpo, in un sensuale effetto vedo-non-vedo. Spacchi interni e intrecci prendono il posto delle maxi scollature: lo avevano annunciato le passerelle e lo confermano le star. Anche sul tappeto rosso dell'amfAR Gala di Cannes abbiamo assistito al trionfo di spacchi, stringhe e tagli cut out. Il look di Chiara Ferragni è l'ispirazione da seguire per il prossimo party in spiaggia o a bordo piscina!