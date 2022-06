Francesca Ferragni mostra il pancione in bikini: si gode l’ultimo mese di gravidanza al mare Francesca Ferragni è entrata nella 36esima settimana di gravidanza e intanto si gode il sole a Forte dei Marmi, più bella e radiosa che mai.

A cura di Beatrice Manca

Il lungo ponte del 2 giugno per molti è l'occasione di godersi un anticipo d'estate e i primi bagni al mare. Anche le star si rilassano fuori città: Chiara Ferragni è partita per Forte dei Marmi insieme ai bambini, Leone e Vittoria (che sfoggia cappellini trendy!) Insieme a loro c'è la zia Francesca Ferragni, entrata nella fase finale della gravidanza: è arrivata alla 36esima settimana e si gode un po' di relax sotto al sole insieme al futuro marito, Riccardo Nicoletti, e alla loro cagnolina Gabriella. Il parto è vicino e Francesca Ferragni è radiosa: sfoggia mini bikini colorati e sui social mostra la pancia che cresce.

Francesca Ferragni in bikini

Si dice che la gravidanza renda più belle le donne: Francesca Ferragni ne è sicuramente la prova. Sui social ha pubblicato alcuni scatti in bikini in cui appare veramente radiosa. Niente trucco né abitini premaman: si gode il sole in bikini, con i capelli mossi dalla salsedine e la pelle scaldata dal sole. Francesca Ferragni ha sfoggiato due bikini a triangolo in tinte accese, giallo fluo e rosa pesca, e un paio di occhiali sole coordinati. Un regalo della sorella Chiara Ferragni: gli occhiali con la montatura fluo fanno parte della nuova linea eyewear dell'influencer.

Francesca Ferragni a Forte dei Marmi

Francesca Ferragni fa "le prove" da mamma

I fan non hanno potuto fare a meno di notare il naturale splendore di Francesca Ferragni: anche la sorella Chiara ha condiviso nelle storie alcune foto della futura mamma sottolineando la linea perfetta anche alla trentaseiesima settimana di gravidanza. Francesca Ferragni dovrebbe accogliere il suo primo figlio, un maschio, tra meno di un mese. Intanto lei e Riccardo si divertono con i nipotini e postano le foto sui social scherzando: "Facciamo le prove!". Presto ci sarà un fiocco azzurro in casa Ferragni!