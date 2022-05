Francesca Ferragni in topless col pancione: posa solo con gli slip a poche settimane dal parto Francesca Ferragni è entrata nella 34esima settimana di gravidanza e ha celebrato l’evento facendo trionfare l’innata sensualità di una futura mamma. Ha posato in topless, mettendo in risalto il meraviglioso pancione.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. I due stanno da anni insieme e negli ultimi mesi hanno deciso di compiere due grandi passi: mettere su famiglia e comprare la loro prima casa insieme. La sorella di Chiara ha dato l'annuncio a sorpresa, postando sui social una foto di coppia col pancino in vista: a partire da quel momento non ha più smesso di documentare ogni dettaglio della gravidanza, rivelando tutti i suoi look premaman sportivi e casual. Ora che mancano pochissime settimane al parto ha pensato bene di posare in topless, trasformandosi così in una vera e propria dea della maternità.

Francesca Ferragni è una dea della maternità

Dopo la t-shirt tye-dye in pieno stile Coachella e l'abito in maglia total pink, questa volta Francesca Ferragni ha fatto trionfare la sensualità. Si è scattata un selfie allo specchio in camera da letto e la cosa insolita è che ha posato in topless. Ha detto addio alle tute e agli abiti premaman, è rimasta in slip e si è fotografata di profilo con il pancione in bella vista e le mani sul seno. Ha lasciato sia i capelli che il viso "al naturale", dando prova del fatto che grazie alla gravidanza non ha bisogno di filtri o artifici. In questa versione dea della maternità è assolutamente meravigliosa.

Quanto manca al parto di Francesca Ferragni

Perché Francesca Ferragni ha posato in topless? Non voleva semplicemente mettersi in mostra o accumulare like, intendeva celebrare un importante traguardo: l'inizio della 34esima settimana di gravidanza. Le manca dunque poco più di un mese al parto e non potrebbe essere più emozionata, basti pensare al fatto che ha già preparato la borsa che porterà in ospedale con lei non appena comincerà ad avere e contrazioni. La sorella di Chiara ha dunque seguito il trend delle future mamme "famose", quello di immortalare il meraviglioso pancione completamente nudo a poche settimane dalla nascita del bebé. La dolce attesa non la rende forse ancora più splendida del solito?