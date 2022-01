La nuova casa di Francesca Ferragni: com’è l’appartamento in cui vivrà con fidanzato e figlio Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno acquistato una nuova casa, è lì che andranno a vivere quando nascerà il figlio che aspettano. Al momento devono ancora partire i lavori di ristrutturazione ma, a giudicare dalle prime foto, probabilmente avrà un enorme salone.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni sta vivendo un momento particolarmente felice ed emozionante della sua vita: dopo aver debuttato in tv con il reality dedicato alla sua famiglia, The Ferragnez – La serie, ha annunciato di aspettare il primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti. I due stanno insieme da anni ma solo negli ultimi mesi hanno deciso di mettere su famiglia, coronando così il loro sogno d'amore. La sorella di Chiara aveva dato la notizia ai followers con uno scatto di coppia in cui metteva in mostra il pancino e, dopo aver documentato le prime settimane di gravidanza tra look sportivi e abiti premaman casual, ha comunicato di aver acquistato una nuova casa, così da accogliere al meglio il bebè in arrivo.

Come sarà la nuova casa di Francesca Ferragni

"Ufficialmente nella nostra nuova casa e ora non restano che i lavori. Augurateci buona fortuna", sono queste le parole con cui Francesca e Riccardo hanno annunciato di aver firmato il rogito per l'acquisto di una nuova casa, la prima che ospiterà la loro famiglia "in crescita". Dalle foto e dalle Stories postate non si vede molto, i due non hanno dato neppure info sulla città in cui si trova, anche se, considerando il fatto che entrambi lavorano tra Milano e Cremona, dovrebbe essere in quella parte della Lombardia. Sui social hanno inquadrato semplicemente un'ampia stanza (che sembra essere il salone), con il pavimento ricoperto di parquet e una grossa vetrata che dà sugli esterni. Presto daranno il via ai lavori di ristrutturazione e non si esclude che gli interni dell'appartamento possano apparire completamente rivoluzionati.

Francesca Ferragni, l'annuncio col maglione griffato

Per un momento tanto importante ed emozionante Francesca Ferragni non ha rinunciato allo stile casual che tanto ama, anche se ha aggiunto un tocco "di lusso" al suo look. Nelle foto scattate nella nuova casa indossa un paio di jeans dal taglio classico, degli anfibi raso terra dall'animo rock e un maglione griffato. Si tratta di un modello lilla decorato con la scritta Je t'aime sul petto, è firmato Alberta Ferratti e costa 440 euro. Il fidanzato Riccardo non è stato da meno in fatto di look comodi, ha infatti posato al fianco della compagna in jeans, felpa col cappuccio e Vans. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche mese per scoprire come arrederanno casa, certi del fatto che aggiungeranno un tocco non convenzionale.