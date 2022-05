Francesca Ferragni, trendy e colorata in gravidanza: mostra la pancia con l’abito in maglia fucsia Francesca Ferragni durante la gravidanza non ha rinunciato al suo stile trendy e colorato. Il nuovo look premaman perfetto per la primavera è l’abito in maglia.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez si stanno preparando a un evento importantissimo e non si tratta di lavoro. Su questo fronte di recente la famiglia ha raggiunto sicuramente tanti traguardi professionali notevoli: Fedez e Chiara Ferragni sono volati al Met Gala per un red carpet di coppia, il rapper è stato ancora una volta al timone di LOL, Valentina Ferragni ha lanciato la nuova linea di gioielli per la primavera. Insomma, tutto a gonfie vele. Sul piano privato non sono mancate le preoccupazioni, dovute al problema che ha tenuto Fedez in ospedale per giorni, dopo un delicato intervento. Ma la famiglia al completo non vede l'ora di dare il benvenuto al figlio di Francesca Ferragni.

I look premaman di Francesca Ferragni

L'annuncio ufficiale della gravidanza di Francesca Ferragni risale allo scorso dicembre, nel periodo natalizio. La sorella di Chiara Ferragni è fidanzata da circa 10 anni con Riccardo Nicoletti e per i due sarà il primo figlio: hanno già confermato che sarà un maschietto, anche se per il momento il nome resta top secret. La 32enne sin dall'inizio ha scelto uno stile premaman casual, fresco, dinamico e giovane: nulla che andasse ad appesantire la sua immagine, nulla che la coprisse in modo eccessivo. Ha sempre sfoggiato la pancia con fierezza, indossando capi comodi ma trendy al tempo stesso, allineati alla sua personalità allegra, puntando sui colori accesi. Insomma, non ha rivoluzionato il suo stile, rimanendo fedele a se stessa e continuando a prediligere jeans, perfettamente a proprio agio tanto in bikini quanto in tuta.

Francesca Ferragni in fucsia

Per una passeggiata alla Biblioteca degli alberi di Milano in compagnia del fidanzato e del loro cane Gabri, Francesca Ferragni ha sfoggiato un look perfetto per la primavera, comodo e trendy al tempo stesso. Si è lasciata scattare delle foto tra i papaveri e i fiori del famoso giardino milanese indossando un abito midi in maglia, con scollo tondo e fila di bottoncini sul décolleté. Il look, comodo e colorato, mette delicatamente in mostra la pancia, che ormai si vede chiaramente. Come ha specificato lei stessa, è alla 33esima settimana di gravidanza ed è più radiosa che mai.