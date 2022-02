Francesca Ferragni incinta svela il sesso del primo figlio con Riccardo Nicoletti Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno svelato il sesso del bebé che la sorella della famosa imprenditrice digitale porta in grembo: i neo genitori non vedono l’ora di conoscere il loro primo figlio.

A cura di Gaia Martino

Qualche giorno dopo Natale, a dicembre 2021, Francesca Ferragni ha annunciato di essere in dolce attesa. La sorella della famosa imprenditrice digitale e il suo compagno, Riccardo Nicoletti sono pronti a diventare genitori. Sarà la dentista e influencer la prossima della famiglia Ferragni a diventare mamma: pochi minuti fa ha aggiornato i fan sulla gravidanza ed ha annunciato finalmente il sesso del bebé che porta in grembo.

Francesca Ferragni aspetta un maschietto

La neo mamma Francesca Ferragni, sorella della famosa imprenditrice digitale, è in dolce attesa e presto darà alla luce un maschietto. Ha svelato finalmente il sesso del primo figlio che nascerà dalla relazione con il musicista Riccardo Nicoletti con un post su Instagram: "Ma il cielo è sempre più blu, e anche tu" ha scritto come didascalia di una foto mentre bacia il suo fidanzato.

Tantissime le reazioni social alla notizia, non potevano ovviamente mancare anche le sue sorelle, Chiara e Valentina Ferragni, prossime zie: "Ciao amore" ha scritto la più piccola, "Ti aspettiamo amore" la celebre imprenditrice digitale. Mamma Marina non vede l'ora di abbracciare il suo prossimo nipotino: "Amore stupendo, non vedo l'ora". Ma come si chiamerà il cuginetto di Leone e Vittoria Lucia Ferragni? Né la mamma né il papà hanno reso pubblico il nome del bebé che nascerà nei prossimi mesi.

La storia d'amore con Riccardo

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti stanno insieme da oltre 10 anni. Amano viaggiare insieme e presto potranno divertirsi con il loro primo figlio. Il 40enne, conosciuto anche come Riku, è un musicista, chitarrista delle band Under Static Movement e Rosco Dunn. La coppia è molto unita e sui social si mostra sempre felice insieme. Il 27 gennaio Francesca e Riccardo sono entrati nella loro nuova casa, acquistata per ospitare la famiglia ‘in crescita'. Non hanno dato info sulla città in cui hanno deciso di vivere ma diversi indizi, come il lavoro che svolgono entrambi tra Milano e Cremona, lasciano immaginare che si trovi in Lombardia. Grande e luminosa, a fine gennaio restavano solo i lavori di ristrutturazione per essere pronta.