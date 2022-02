Francesca Ferragni mostra il pancione: in gravidanza usa il bikini a vita alta Francesca Ferragni aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. È alla 23esima settimana di gravidanza e, in occasione di una breve vacanza di coppia, ha messo in mostra il pancione con un adorabile bikini a vita alta.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: al di là del successo come influencer, ha raggiunto un importante traguardo familiare. È incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Riccardo Nicoletti e non potrebbe essere più felice. I due hanno dato l'annuncio qualche mese fa con un adorabile scatto di coppia e ad oggi sono alle prese con la ristrutturazione della casa che hanno appena acquistato. Nonostante i numerosi impegni da futuri genitori, trovano sempre il modo per concedersi delle brevi vacanze. La sorella di Chiara ne approfitta per mettere in mostra il meraviglioso pancione ormai evidente: ecco la sua nuova foto in versione premaman.

Francesca Ferragni, vacanza di coppia a Courmayeur

Francesca Ferragni potrà pure aver superato il quinto mese di gravidanza ma non per questo rinuncia alle romantiche vacanze di coppia con il fidanzato Riccardo. Lo scorso weekend i due sono sbarcati a Courmayeur, passando qualche giorno di spensieratezza e relax tra meravigliosi paesaggi innevati, cene a lume di candela e bagni alle terme. Quale migliore occasione di questa per mettere in mostra il pancione? Inizialmente le forme della dolce attesa erano praticamente invisibile ma ad oggi sono "esplose" e Francesca è letteralmente meravigliosa. Non sorprende, dunque, che la sua ultima foto in bikini abbia suscitato l'attenzione e l'entusiasmo di numerose star, prime tra tutte le sorelle Chiara e Francesca.

Il bikini "premaman" di Francesca Ferragni

Se fino a qualche tempo fa Francesca Ferragni continuava a indossare jeans e completini sportivi, ora pare proprio che deve cominciare a modificare il suo stile. Il motivo? La gravidanza ha rivoluzionato le sue forme, rendendo il seno più florido e il pancione sempre più "gonfio". A Courmayeur lo ha messo in mostra con un bikini total white, un modello con reggiseno a triangolo e slip a vita altissima che le ha fasciato il ventre. Ha poi completato il tutto con un accappatoio rosa e con i capelli "al naturale", ovvero sciolti e mossi. Quale sarà il look premaman che sfoggerà non appena entrerà nel sesto mese della dolce attesa?