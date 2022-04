Francesca Ferragni come al Coachella: in gravidanza segue il trend del tye-dye Francesca Ferragni è incinta e non è potuta tornare al Coachella quest’anno ma, nonostante ciò, ha trovato il modo perfetto per rivivere le magiche atmosfere del Festival californiano. Ha seguito il trend del tye-dye, esaltando il pancione con un capo fashion e colorato.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti ricordano le foto delle sorelle Ferragni al Coachella? Era il 2017 quando Chiara, Valentina e Francesca volarono in California, incantando tutti con i loro look glamour ma dall'animo hippie. Oggi le cose sono un tantino cambiate e non solo perché la maggiore è l'imprenditrice italiana più famosa al mondo: Francesca ha deciso di mettere su famiglia con il fidanzato Riccardo Nicoletti e da qualche mese aspetta il suo primo figlio. Nonostante la gravidanza le abbia impedito di volare in America, è riuscita lo stesso a rivivere le magiche atmosfere del Festival. In che modo? Con un coloratissimo look "a tema".

Il look "da Coachella" di Francesca Ferragni

Come fare per godersi l'atmosfera del Coachella anche "a distanza"? Sfoggiando un look che si rivelerebbe perfetto per il Festival. Lo sa bene Francesca Ferragni, che sui social ha condiviso un post a tema con tanto di didascalia: "Chi va al Coachella e chi a Brisighella, bellissimo borgo romagnolo". Sarà perché voleva rivivere quella magia o perché semplicemente intendeva aggiungere un tocco di colore alla gravidanza, ma la cosa certa è che ha seguito il trend più gettonato della primavera, quello del tye-dye. Ha sfoggiato una t-shirt sfumata sui toni del rosa, abbinando il tutto a un paio di jeans aderenti e a degli occhiali da sole tondi. Il suo stile hippie non è forse impeccabile?

Francesca Ferragni con la t–shirt tye–dye

La gravidanza casual di Francesca Ferragni

Sebbene Chiara e Francesca Ferragni si somiglino molto dal punto di vista estetico, quando si parla di stile hanno dei gusti decisamente opposti. Niente tacchi alti abiti glamour per Francesca, preferisce puntare tutto sulla comodità e sul casual, anche in gravidanza. Completini sportivi, cardigan crop, maglioni griffati e al massimo vestiti minimal dal taglio premaman (ma che possono essere tranquillamente riciclati alla fine della dolce attesa): la Ferragni ha deciso di non stravolgere affatto il suo armadio in questo periodo magico della vita. Certo, si è concessa un selfie col pancione in vista, ma per il resto continua a essere la "sportiva" di casa