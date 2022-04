Thylane Blondeau rilancia il tye-dye: è la moda più psichedelica dell’estate 2022 Thylane Blondeay, meglio conosciuta come la bambina più bella del mondo, è cresciuta e può ormai essere considerata una trend setter. Sui social ha postato alcune foto con un look coloratissimo e comodo, rilanciando un trend ispirato agli anni ’90, quello del tye-dye.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo? È ormai cresciuta, ha 21 anni ma non ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue. Continua a fare la modella proprio come quando era piccola e ogni volta che appare su una passerella o su un red carpet riesce a lasciare tutti senza fiato con i suoi profondi e penetranti occhi azzurri. Sui social conta più di 5 milioni di followers e ogni giorno documenta i suoi successi, dagli shooting a cui prende parte alle copertine conquistate. Di recente ha approfittato di una giornata soleggiata passata all'aria aperta per lanciare la moda da seguire la prossima estate: il tye-dye dall'effetto psichedelico.

Il look colorato di Thylane Blondeau

Siamo sempre stati abituati a vedere Thylane Blondeau spaziare tra lunghi abiti dallo stile principesco e completini sensuali e trendy (come quello iconico di Miu Miu che fa impazzire le star), ma nelle ultime ore ha deciso di lasciare spazio alla comodità. Non per questo, però, ha rinunciato allo stile e ha sorpreso i fan con quella che si preannuncia la moda più psichedelica dell'estate. Ha sfoggiato una tuta over decorata all-over con l'effetto tye-dye sui toni del rosa, lilla, arancio e giallo, così facendo ha rilanciato una delle fantasie must-have degli anni '90. In quanti prenderanno ispirazione da lei per le giornate soleggiate della primavera e dell'estate?

Thylane Blondeau con la Kelly bag in verde smeraldo

Quanto vale la borsa verde di Thylane Blondeau

Nonostante il look per la Primavera/Estate fosse all'insegna della comodità, la modella non ha rinunciato ai dettagli di lusso. Al di là delle sneakers bianche firmate Nike e dello chignon tiratissimo, l'ex bambina più bella del mondo ha aggiunto al suo outfit una borsa che vale una fortuna. Si tratta di una Kelly bag di Hermès, un modello in pelle verde smeraldo che ha portato a braccio. Qual è il suo prezzo? Sui siti di moda vintage di lusso viene venduta a più di 20.000 euro. Insomma, così come quasi tutte le star del suo calibro, anche Thylane va matta per le it-bag iconiche e preziose e non può fare a meno di metterle in mostra sui social.